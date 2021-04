Nå krangler de om vaksinepass-forslag i Storbritannia

Om du ikke viser frem vaksinepass kan du bli nektet adgang til bedrifter og tjenester i Storbritannia. Nå raser flere politikere mot forslaget.

Tidligere Labour-leder Jeremy Corbyn, her på Royal Scot Pub i Carlisle under valgkampen i 2019, er sterk motstander av vaksinepass. Foto: Joe Giddens, PA/NTB

2. apr. 2021 13:11 Sist oppdatert nå nettopp

Skal bare de med bevis på at de er fullvaksinert får adgang til arbeidsplasser, bedrifter og en rekke tjenester? Skal de som ikke kan fremvise vaksinepass bli nektet adgang på puben?

Forslaget ligger på bordet. I Storbritannia er debatten i full gang.

Bak forslaget ligger flere hensyn. Myndighetene ser på hvordan folk som er fullvaksinert eller som har hatt korona kan få bevege seg friere i samfunnet, og tettere på hverandre.

Og de leter etter grep som kan få flere til å ville ta vaksine mot covid-19. En teori er at å sette vaksinepass som en forutsetning for å komme inn på en pub vil få mange flere unge til å vaksinere seg.

Statsminister Boris Johnson drikker øl på Lynch Gate Tavern i Wolverhampton under valgkampen i 2019. Foto: POOL / Reuters/NTB

– Boris Johnson positiv til forslaget

Forslaget om at vaksinekort skal gi en friere adgang, og mangel på vaksinekort et «nei» i døren, er en del av vurderingen regjeringen nå gjør.

Flere pilotforsøk med bruk av vaksinepass på større arrangementer er planlagt denne måneden, skriver The Guardian.

Statsminister Boris Johnson fra Det konservative parti beskrives i britiske medier som en stadig varmere tilhenger av vaksinepass-forslaget. Han har vært klart positiv til en slik ordning i forbindelse med store arrangementer, men skal også kunne tenke seg å bruke den ved mindre folkeansamlinger.

Forslaget, der en egen rapport er ventet mandag, møter nå sterk motbør.

Det vil være «splittende og diskriminerende», sier en tverrpolitisk gruppe.

Tidligere Labour-leder Jeremy Corbyn og Iain Duncan Smith, leder av Det konservative parti fra 2001–2003, er det blant over 70 parlamentsmedlemmer som går imot ordningen.

Det skriver BBC.

En beslutning er ikke tatt, insisterer regjeringen.

Iain Duncan Smith var leder av Det konservative parti fra 2001 til 2003. Foto: SIMON DAWSON / Reuters /NTB

– Bør ikke være opp til en pubeier

Ifølge britiske medier diskuterer flere av regjeringens statsråder nå om det bør gå et skille, mellom store musikkarrangementer og sportsbegivenheter, og mindre steder, som puber.

Sir Keir Starmer er leder for Labour. Han er mindre kategorisk enn forgjengeren Jeremy Corbyn. Starmer sier at en slik ordning med vaksinepass strider mot det han kaller «det britiske instinktet».

Labour-leder Sir Keir Starmer. Foto: POOL / Reuters/NTB

Men i et intervju med The Telegraph sier han også at han ikke vil bestemme seg før han har studert et konkret forslag fra regjeringen. Han håper også at det kan bli bred politisk enighet om vedtak rundt vaksinepass.

– Dette er ikke svart-hvitt. Det er ikke noe enkelt svar på dette, sier Starmer.

Til Telegraph sier han at tanken om vaksinepass for utenlandsreiser synes uunngåelig. Men at folk flest kan komme til å stille seg negative til ideen om tilsvarende ordninger innenlands.

– Får vi viruset under kontroll, dødsraten ned mot null, og et lavt antall innlagte på sykehus vil motstanden mot denne bruken av vaksineplass være sterk, tror Starmer.

Mens Storbritannia var oppe i 60.000 nye smittetilfeller på ett døgn, i januar, er tallet nå begynnelsen av april nede i ca. 4500. Dette ifølge Data from Johns Hopkins University, viderebragt av The Guardian.

Keir Starmer er samtidig opptatt av at det må tas en beslutning om slike ordninger, slik at det ikke blir opp til en tilfeldig pubeier å avgjøre hvem som skal slippes inn.

Liberaldemokratene i Storbritannia har varslet at de vil stemme imot denne type bruk av vaksinepass.

Lederen, Sir Ed Davey, beskylder regjeringen for «snikende autoritær politikk».

– Når vi er i ferd med å få viruset ordentlig under kontroll skulle vi begynne med å gi folk friheten tilbake. Å innføre vaksinepass innenlands tar oss i motsatt retning, sier Davey.

Liberaldemokratenes leder Sir Ed Davey. Foto: Stefan Rousseau / PA/NTB

Planen er å innføre vaksinepass som en app. Appen skal vise om en person er fullvaksinert, nylig er testet for covid-19, har utviklet antistoffer eller nylig har testet positivt.

Sammenlignes med Checkpoint Charlie

Baronesse Shami Chakrabarti, som representerer Labour i Overhuset, sammenligner vaksinepass med det mest kjente passeringspunktet på Berlinmuren.

– Å introdusere to køer på kinoen, to køer på fotballstadion, er å skape et Checkpoint Charlie som så mange av oss rett og slett ikke ønsker, sier hun til BBC.

Checkpoint Charlie noen timer før Berlinmuren falt 9. november 1989. Foto: LUTZ SCHMIDT / AP/NTB

Hun kaller det en fundamental rettighet å delta lokalsamfunnet.