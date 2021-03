ICC: Kongolesisk krigsherre må sone 30 års fengsel

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har forkastet anken fra den kongolesiske krigsherren Bosco Ntaganda, som dermed må sone dommen på 30 års fengsel.

Den kongolesiske krigsherren Bosco Ntaganda må sone dommen på 30 års fengsel for forbrytelser mot menneskeheten, slår Den internasjonale straffedomstolen (ICC) fast. Foto: AP / NTB

NTB-AFP

Ntaganda ble i 2019 funnet skyldig i forbrytelser mot menneskeheten, drap på sivile, voldtekter, seksuelt slaveri, forfølgelse og rekruttering av barnesoldater i Kongo.

– Det ble begått drap i stor skala, konstaterte dommeren Robert Flemr, da han kunngjorde straffen.

Dommen mot ham er den strengeste ICC noensinne har avsagt, og tirsdag avviste domstolen 47-åringens anke.

Tutsi fra Rwanda

Ntaganda ble født i Rwanda og tilhører tutsiminoriteten som ble utsatt for et folkemord begått av det daværende huturegimet og hutumilitser i 1994.

Huturegimet ble samme år styrtet av Rwandas patriotiske front (RPF), under ledelse av Paul Kagame, som fortsatt er president i landet.

Ntaganda ble soldat i Rwandas nye regjeringshær, men overtok senere som militær leder for opprørsgruppen FPLC i Kongo.

Gruppen fikk støtte fra Rwanda og Uganda, besto på det meste av rundt 15.000 soldater og kjempet mot flere andre opprørsgrupper om lukrative mineralrettigheter i Ituri-regionen nordøst i Kongo.

General i Kongo

Fra 2007 til 2012 var Ntaganda general i Kongos regjeringshær, før han var med på å grunnlegge en annen opprørsgruppe – M23 – som grep til våpen mot regjeringen i Kongo.

Ntaganda overga seg i 2013 da han banket på døra til USAs ambassade i Rwandas hovedstad Kigali og ba om å bli sendt til ICC i Haag, som hadde etterlyst ham.

Under rettssaken hevdet han å ha vært «fotsoldat og ikke kriminell» og han benektet også for å ha gått under kallenavnet «Terminator».

Over 60.000 mennesker er drept under konflikten i Ituri-regionen de siste 20 årene.