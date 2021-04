Frykt for ny hungersnød i Nord-Korea

Diktator Kim Jong-un snakker om at landet må forberede seg på en «ny besværlig marsj». Det øker frykten for at landet er på vei mot en ny sultkatastrofe.

Lokale partiledere hørte Kim Jong-un innrømme at landet er i ferd med å gå inn i en katastrofe. Foto: KCNA /Reuters/NTB

9. apr. 2021 23:40 Sist oppdatert nå nettopp

Når nordkoreanere snakker om «Den besværlige marsjen», er det alvor. Uttrykket brukes for å omtale den store sultkatastrofen fra 1994 til 1998. Utenlandsk etterretning vet ikke hvor mange som døde under hungersnøden. Anslag varierer fra noen hundre tusen, til over tre millioner.

Denne uken har tusenvis av lokale partiledere vært samlet til kongress. Det var i avslutningstalen Kim kom med den alvorlige advarselen. I stedet for å skryte av hvor bra det går i landet, varslet han at det blir vanskelig i tiden som kommer.

– Jeg har bestemt meg for å be Koreas arbeiderparti om at det på alle nivåer, inkludert sentralkomiteen og lokale ledere, om å gjennomføre en ny og vanskeligere «besværlig mars». Det er for å hjelpe befolkningen vår gjennom vanskelighetene», siterer The Financial Times talen.

Underernærte barn fotografert i en institusjon i Nord-Korea under sultkatastrofen i 1997. Foto: KATHY ZELLWEGER / POOL REUTERS

Skakkjørt økonomi

Midt i mars advarte flere observatører og humanistiske organisasjoner om at landet kan være på vei inn i en ny hungersnød. Da koronapandemien rammet Kina for et år siden, stanset Kim det meste av trafikken mellom de to landene. Nord-Korea var et av de første landene som stanset handel for å unngå smitte.

Offisielt hevder landet at strategien var vellykket. Etterretningsrapporter forteller allikevel om syke og døde i Nord-Korea. Som del av den nasjonale karantenen har Kim også takket nei til hjelpesendinger utenfra. På grensen mot Kina står et stort lager med nødhjelp, som han ikke vil ha inn i landet.

Nødhjelp fra omverdenden har vært viktig for Nord-Korea i mange år. Her fraktes matnødhjelp over fra grensen til Kina i 2018. Foto: Stringer Korea / X01243

Nord-Korea er helt avhengig av bistand fra vennligsinnede regimer. Hungersnøden på 1990-tallet skyldtes i stor grad at Sovjetunionen kollapset og den russiske hjelpen til Nord-Korea forsvant. Nå er det økonomisk skakkjørte regimet helt avhengig av Kina og Vietnam.

I 2018 viste beregninger at over halve befolkningen lever i fattigdom.

En risbonde gjødsler avlingen i Sariwon i Nord-Korea i 2018. Foto: Dita Alangkara / TT NYHETSBYRÅN

Sanksjonene biter

Den stengte grensen mot Kina er bare ett av Nord-Koreas problemer. Så lenge regimet fortsetter sitt program for å utvikle atomvåpen gjelder det strenge internasjonale sanksjoner.

Kim har gjort det klart at han ikke vil forhandle med den nye regjeringen i Washington, før amerikanerne viser mer kompromissvilje.

Den 25. mars gjennomførte han en ny rakettprøve, som en demonstrasjon.

Fakta Sanksjonene mot Nord-Korea I 2003 trakk Nord-Korea seg fra avtalen om «ikke-spredning» av atomvåpen. I 2006 fordømte FN for første gang Koreas kjernefysiske program. Siden har straffetiltakene blitt trappet opp flere ganger. Nå er de viktigste sanksjonene: Forbud mot all handel i våpenteknologi og varer som kan ha militær bruk. Beslag i formuen til alle som er involvert i det kjernefysiske programmet. Begrensninger på landets eksport av arbeidskraft. Begrensninger på import av oljeprodukter. Begrensninger i fiskerettigheter. Kilde: Council on Foreign Relations Vis mer

Lina Yoon følger med på Nord-Korea for menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. For en måned siden skrev hun at verdens befolkning må tenke på nordkoreanerne, og ikke bare atomvåpnene deres. Rapportene hun får fra landet tyder på at Kim og kommunistpartiet bruker krisen til å øke kontrollen og undertrykkelsen.

The Financial Times har snakket med den amerikanske koreaeksperten Rachel Lee. Hun sier at Kim hadde to budskap. Til egen befolkning varsler han at det blir harde tider fremover. Samtidig sender han et signal til resten av verden om at han ikke vil inngå noen kompromisser for å få lettelser i sanksjonene.

Ifølge nordkoreanske myndigheter viser dette bildet, som er frigitt av landets statlige nyhetsbyrå 31. mars, at Kim Jong-un starter opp et stort byggeprosjekt. Foto: KCNA/NTB

Gir andre skylden

Nyhetsbyrået Ap skriver at Kim kritiserte partiets grunnplan for å «svikte», uten at han gikk i detaljer. I salen satt lokale ledere. For å holde streng kontroll med befolkningen, er partiet delt inn i celler med 30 medlemmer. Cellelederne fikk beskjed om at de må ta seg sammen.

Samtidig forsøker Kim å gi befolkningen inntrykk av at landet fortsatt fungerer. I begynnelsen av april la han ned grunnstenen for et stort boligprosjekt i hovedstaden Pyongyang. Reuters skriver at prestisjeprosjektet skal gi 10.000 familier nye boliger. Men nyhetsbyrået føyer til at mange andre store prosjekter allerede har stanset opp, som følge av den økonomiske krisen.