MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA (Aftenposten): Presidenten tryglet, smisket og skremte. Ingenting bet på USAs viktigste velgergruppe.

Kriminalitet, opptøyer og sosialboliger. Idylliske nabolag over hele USA ville lide en dyster skjebne hvis demokratene fikk makten. Det var Donald Trumps klare advarsel under valgkampen.

Han beskyldte Joe Biden for å ville rasere suburbia – områdene utenfor storbyene der majoriteten av amerikanere bor.

– Kvinner i forstedene, vil dere være så snille å like meg? Jeg reddet det pokkers nabolaget deres, OK, sa Trump på et valgkampmøte i oktober.

Den 3. november fikk presidenten dommen fra disse velgerne. Den var ikke mild.