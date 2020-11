Østerrikes kansler etter terroren i Wien: Et angrep mot vår måte å leve på

WIEN (Aftenposten): Fire drept, 17 skadet. En gjerningsmann skutt av politiet, en 20-åring fra Wien er pågrepet. Jakten på en eller to andre pågår fortsatt.

I ettermiddag ble det lagt ned krans på åstedet. Foran Østerrikes kansler Sebastian Kurz. Bak president Alexander Van der Bellen og nærmest kransen Wiens borgermester Michael Ludwig. Foto: RADOVAN STOKLASA, REUTERS / NTB

7 minutter siden

En gjerningsmann er pågrepet etter terrorangrepet i Wien mandag. Mannen er en 20-åring med røtter i Nord-Makedonia. Han har østerriksk statsborgerskap.

Mannen er tidligere dømt for å tilhøre en terrororganisasjon. I 2018 forsøkte han å reise til Syria for kjempe for den islamistiske organisasjonen IS. Han ble stanset og stilt for retten. I desember i fjor slapp han ut. Fordi han er så ung, ble han frigitt før han sonet hele straffen på 22 måneder, skriver Kronen Zeitung.

Døren inn til leiligheten hans ble sprengt av politiet natt til tirsdag. Også andre boliger er ransaket. Flere i mannens nærmiljø er pågrepet.

En annen av gjerningsmennene ble drept. Han hadde på seg et selvmordsbelte. Mannen ble skutt av politiet bare ni minutter etter at alarmen gikk i Wien sentrum kl. 20 mandag kveld.

Maksimalt fire personer medvirket i terrorangrepet, melder Østerrikes kringkasting ORF.

Politiet aksjonerte i Wien sentrum i går etter at terroralarmen gikk. Tirsdag ettermiddag var sentrum fortsatt avsperret. Foto: Ronald Zak, AP / NTB

Kamp mellom sivilisasjon og barbari

Fire tilfeldige mennesker ble drept. 17 ligger på sykehus. Syv av dem har livstruende skader. De drepte er en eldre kvinne, en eldre mann, en ung mann og en kvinnelig kelner på jobb.

Østerrike har erklært tre dager landesorg. Kansler Sebastian Kurz holdt en tale til folket tirsdag formiddag. Der sa han at terrorangrepet var et angrep fylt av hat.

– Hat mot våre grunnverdier, hat mot vår måte å leve på, hat mot vårt demokrati, sa Kurz.

Han understreket også at motsetningen i samfunnet ikke går mellom kristne og muslimer eller mellom østerrikere og migranter.

– Dette handler om en kamp mellom sivilisasjon og barbari, sa han.

Tirsdag ettermiddag møtte Kurz president Alexander Van der Bellen og Wiens borgermester Michael Ludwig. Sammen la de ned krans på åstedet. Østerrike har erklært tre dagers landesorg.

Ingenting er som normalt

Sirener og kretsende helikoptre holdt flere enn meg våken i natt. Fortsatt er 1000 politifolk i innsats.

Ingenting er normalt i Wien nå. Folk oppfordres til å holde seg inne, ingen elever trenger å gå på skolen. Kollektivtrafikken går igjen, men med vakter.

– Byens funksjoner skal opprettholdes til tross for terrorangrepet, sa borgermester Michael Ludwig ifølge avisen Der Standard.

Han oppfordrer alle til å holde seg inne og borte fra sentrum.

Angrepet startet ved den jødiske synagogen i Seitenstettengasse. Den var tom og lukket. Deretter ble det skutt seks andre steder i det som heter Bezirk 1, altså bydelen som utgjør Wiens sentrum.

En siste kveld med venner

Om synagogen var målet virker uavklart. Uansett er alle synagoger i Østerrike stengt tirsdag.

Rabbiner Schlomo Hofmeister var øyenvitne til hvordan en av gjerningsmennene skjøt mot bargjester. Foto: LISI NIESNER, REUTERS / NTB

Synagogen ligger i det som kalles Bermuda-dreieck, Bermuda-triangelet, et utelivsstrøk. Kanskje var terroristene inspirert av angrepet i Paris i 2015, spekulerer nettsiden vienna.at. Der var utelivet målet. Angrepet da skjedde på lignende vis: på flere steder samtidig, rettet mot folk som hygget seg ute.

Flere enn vanlig en mandag kveld besøkte kafeer og restauranter. En fønvind skapte en følelse av siste sommerdag. Men hovedgrunnen til oppmøtet var at Østerrike 3. november stenger ned på grunn av koronapandemien.

Alle restauranter og utsteder lukkes. Et mildt portforbud innføres. Et siste glass vin med venner før nedstengningen ble i stedet et mareritt for dem som var i skuddlinjen.

Hett politisk tema

Før helgen samlet en ungdomsgjeng på 30–50 personer seg i en gate i bydelen Favoriten i Wien, de smelte av fyrverkeri og ropte islamistiske slagord. Gjengen trengte seg inn i kirken St. Anton, sto på kirkebenkene og ropte «Allahu Akbar». Presten ringte politiet og ungdommene sprang i alle retninger.

Hverken mennesker eller kirken ble skadet. Episoden førte likevel til kraftige reaksjoner i Østerrike. Ungdommene samlet seg bare timer etter at tre mennesker ble bestialsk myrdet av islamister i Nice i Frankrike.

Kamp mot «politisk islam»

I den siste risikovurderingen fra østerriksk etterretning er islamistisk terror den største faren for landet.

Østerrikes kansler Sebastian Kurz (fra det konservative partiet ÖVP) bruker ord like skarpe som den franske presidenten Macron. – Alle kristne må kunne utøve sin religion fritt og trygt i Østerrike. Vi vil føre kampen mot politisk islam videre og ikke vise falsk toleranse, sa Kurz i forrige uke.

Kanslerens voldsomme ordbruk er omdiskutert i landet. Hvordan man skal snakke om islam og til muslimer i Østerrike har i måneder også ført til regjeringsinternt konflikt, skriver Die Welt.

ÖVP regjerer sammen med De grønne.