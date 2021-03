Hva er veien ut av pandemien? Den ser trolig slik ut.

Land etter land vil åpne opp for dem som kan bevise at de er vaksinert. Men hva med dem som ikke er det?

Koden på dette arket beviser at paret er fullvaksinert mot covid-19. Det åpner mange dører. Man kan ha koden på papir eller på en telefon. Foto: Amir Cohen, Reuters/NTB

– Det føles som om samfunnet er blitt normalt igjen. Det åpner for fullt, sier Peter Beck.

Han jobbet tidligere for Aftenposten i Israel og har bodd i landet i mange år. Det siste året har det vært et land som har vært totalt lukket ned tre ganger. Folk fikk knapt gå ut. Den internasjonale flyplassen stengte for passasjertrafikk.