Trump-tilhengere og motdemonstranter støtte sammen i Oregon

Hundrevis av folk samlet seg mandag i den vesle byen Oregon City sør for Portland til et arrangement til støtte for president Donald Trump.

Hundrevis av folk samlet seg mandag i den vesle byen Oregon City sør for Portland til et arrangement til støtte for president Donald Trump. Michael Arellano / AP / NTB scanpix

NTB

8. sep. 2020 06:25 Sist oppdatert nå nettopp

Det skjer litt over en uke etter at et medlem av en høyreradikal gruppering ble skutt og drept da en Trump-kortesje kjørte gjennom Oregons største by Portland.

Bevæpnede menn i paramilitær bekledning var blant gruppen av folk, som også inkluderte familier og eldre, som samlet seg for å kjøre gjennom Oregon City, en av Portlands forsteder. De om lag 300 kjøretøyene var prydet med flagg som uttrykte støte til Trump, QAnon-bevegelsen og politiet.

En demonstrant pågripes i delstatshovedstaden Salem i Oregon, der Trump-tilhengere samles seg mandag. Andrew Selsky / AP / NTB scanpix

Skøyt mot BLM-demonstranter

En mindre gruppe fra den høyreekstreme gruppen Proud Boys fortsatte til delstatshovedstaden Salem, der flere Trump-støttespillere hadde samlet seg.

Ved en anledning støtte Trump-tilhengerne og motdemonstranter sammen. En gruppe Black Lives Matters-demonstranter ble skutt på med paintball-kuler, men situasjonen løste seg raskt da politiet kom til stedet.

100 dagers protest

Arrangørene av kortesjen «Oregon For Trump 2020» sa at de ikke hadde til hensikt å kjøre inn i Portland, som ligger om lag 32 kilometer nord for Oregon City.

Demonstrasjonene i Portland startet i mai etter at George Floyd ble drept av politiet i Minneapolis og har fortsatt i over 100 dager. Den 29. august ble en hvit mann fra en høyreorientert gruppe drept i sammenstøt i byen. En mann som var mistenkt for drapet, ble skutt og drept da politiet skulle pågripe ham.

