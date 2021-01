Ugandas opposisjonsleder: Hæren har tatt kontroll over hjemmet mitt

Ugandas opposisjonsleder og presidentkandidat Bobi Wine sier hæren har tatt kontroll over hjemmet hans og at det er en «alvorlig» situasjon.

Bobi Wine på vei tilbake til hjemmet sitt etter en pressekonferanse fredag, der han kritiserte det offisielle valgresultatet. Foto: Jerome Delay / AP / NTB

NTB

7 minutter siden

Uganda avholdt presidentvalg torsdag. Wine er en populær tidligere artist og forretningsmann som utfordrer sittende president Yoweri Museveni.

De foreløpige offisielle resultatene viser en klar ledelse til Museveni. Den 76 år gamle presidenten håper valget kan bidra til å sikre ham 40 år ved makten.

Men opposisjonen hevder det foregikk valgfusk og vil utfordre de offisielle resultatene.

Yoweri Museveni har vært president i Uganda siden 1986. Foto: Ben Curtis / AP

– Vi har alvorlige problemer, sier Wine om at hæren har tatt seg inn i boligen hans og tatt kontroll over den.

Wine omtaler seg selv som valgvinner i sine siste Twitter-meldinger. Han mener de foreløpige resultatene som gir Museveni 63 prosent av stemmene, er en «vits».

– Fusk og vold

– Jeg er veldig sikker på at vi slo diktatoren, sa Wine til journalister fredag.

– Folket i Uganda har overveldende stemt for nytt lederskap fra en diktatorisk til en demokratisk regjering. Men Museveni forsøker å gi inntrykk av at han leder. For en vits, sa han.

38-åringen, en populær sanger, hevdet tidligere fredag at torsdagens valg var gjennomsyret av uregelmessigheter.

Sikkerhetsstyrker holder valg mens valgfunksjonærer teller stemmer ved et valglokale i Kampala torsdag. Foto: Jerome Delay / AP

– Omfattende fusk og vold fant sted under valget, sa Wine, men han sa at han fortsatt hadde håp for utfallet.

– Takk Uganda for å ha møtt fram og stemt i rekordtall, tvitret Wine like etter midnatt, til tross for at myndighetene har stengt internett.

Myndighetene hevder at valget gikk fredelig for seg, selv om opptakten til valget var preget av voldelige sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker.

Folk sto torsdag i lange køer for å avlegge stemme. Her fra Kampala. Foto: Jerome Delay / AP

Ber folk demonstrere

Valgobservatører fra EU, FN og andre menneskerettighetsgrupper ble nektet å observere valget.

Fredag morgen var hovedstaden Kampala rolig. Sikkerhetsstyrker og politi patruljerte likevel gatene. De hadde også vært synlig til stede ved valget torsdag.

De endelige resultatene er ventet lørdag ettermiddag. Rundt 18 millioner mennesker er registrert som velgere.

Wine har oppfordret folk til å demonstrere dersom de føler at resultatet er urettferdig. Museveni har advart om at voldelige opptøyer vil tilsvare forræderi.