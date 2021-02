Demokratene ber Trump forklare seg under ed. Uaktuelt, svarer Trump-leiren.

Demokratene vil at tidligere president Donald Trump skal forklare seg under ed i riksrettssaken mot ham. Mye tyder på at ekspresidenten ikke vil vitne.

USAs tidligere president Donald Trump. Foto: Carlos Barria / Reuters

4. feb. 2021 19:27 Sist oppdatert nå nettopp

Dette er saken:

Tirsdag starter riksrettssaken mot tidligere president Donald Trump. Han er anklaget for å ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen 6. januar.

Presidenten er bedt om å forklare seg under ed, men det er usikkert om ekspresidenten vil stille.

Både CNN og Reuters melder torsdag kveld at Trump ikke kommer til å vitne i riksrettssaken.

Trump risikerer å bli den første presidenten i historien som blir dømt i en riksrettssak. Han har omtalt saken som «den største heksejakten i politikkens historie».

Donald Trump er allerede historisk. Han er den første presidenten som er blitt stilt for riksrett to ganger. Han kan også bli historisk dersom han velger å forklare seg for Senatet når riksrettssaken mot ham begynner i neste uke.

Kongressmedlem Jamie Raskin, som leder riksrettssaken mot den tidligere presidenten, sendte torsdag et brev til Senatet hvor Trump blir bedt om å forklare seg under ed.

Trump har frist på seg til å svare innen klokken 17 lokal tid fredag.

Dersom den tidligere presidenten ikke stiller, så vil det bli brukt mot ham, skriver Raskin i brevet.

Hverken under Müller-etterforskningen eller den første riksrettssaken mot ham forklarte Trump seg under ed.

Fakta Riksrettssaken mot Donald Trump Representantenes hus vedtok 13. januar å ta ut riksrettstiltale mot Donald Trump. Samtlige 222 demokrater og ti av 211 republikanere stemte for. Rettssaken i Senatet, som fungerer som domstol i riksrettssaker, ventes å starte 9. februar. Trump anklages for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen. Han anklages også for ha «undergravd og forsøkt å hindre godkjenningen av resultatet av presidentvalget». Skal Trump bli dømt, trengs to tredels flertall i Senatet. Det forutsetter at minst 17 av de republikanske senatorene slutter seg til Demokratene, noe som ikke er ventet om ikke Republikaneres leder i Senatet, Mitch McConnell, skulle stemme for. Donald Trump ble også stilt for riksrett vinteren 2020. Han ble da frikjent av det republikanske flertallet. Vis mer

«PR-stunt»

Det er opp til de 100 medlemmene av Senatet å avgjøre saken mot USAs 45. president. To tredjedeler av dem, altså 67 senatorer, må stemme «ja» dersom han skal bli dømt for å ha oppildnet sine egne tilhengere til å storme Kongressen 6. januar.

Den tidligere presidentens advokater kommenterte torsdag kveld innkallelsen i et brev til Raskin. De omtaler det hele som et «PR-stunt».

De angriper også demokratenes trusler om at hvis Trump ikke stiller, så vil det bli brukt mot ham.

Det kommer derimot ikke frem om Trump avviser invitasjonen til å forklare seg under riksrettssaken.

Men det kommer han ikke til å gjøre, sier en av advokatene hans til en journalist fra TV-stasjonen NBC News, ifølge Reuters.

Det er stormingen av Kongressen 6. januar som er bakgrunnen for den andre riksrettssaken mot president Trump. Foto: Leah Millis / Reuters / NTB

– Overraskende

Sofie Høgestøl er universitetslektor ved Det juridiske fakultet ved UiO, og har studert amerikansk grunnlovsrett i USA. Hun sier at hun både er overrasket og ikke overrasket over at demokratene har bedt Trump om å forklare seg.

– Dette vil være første gang en president har måttet vitne i Senatet under en riksrettssak. Under riksrettssaken mot president Bill Clinton så ble det spilt av video av forklaringen president Clinton hadde gjort, men han måtte ikke forklare seg i Senatet, sier hun og viser også til at president Andrew Johnson ikke måtte vitne.

Det var derimot ikke helt usannsynlig at Trump ville bli bedt om å forklare seg, sier hun og peker på at demokratene nå har et snevert flertall i Senatet.

– Det gir demokratene muligheten til å vedta prosessreglene.

Sofie Høgestøl er universitetslektor ved Det juridiske fakultet ved UiO, og har studert amerikansk grunnlovsrett i USA. Foto: Tor Stenersen

Utfordrer Trump

Det er senatorene som bestemmer hvilke regler som gjelder for en riksrettssak. Og det kreves bare et simpelt flertall, altså 50 stemmer. Dermed kan demokratene bestemme hvorvidt det skal kalles inn vitner eller legges frem bevis under behandlingen i Senatet.

Under den første riksrettssaken mot Trump ble det ikke kalt inn vitner eller lagt frem bevis. Da ble Trump anklaget for å oppfordre Ukraina til å etterforske forretninger som var koblet til daværende tidligere visepresident Joe Biden. Dette skal ha vært i bytte mot økonomisk bistand til det ukrainske militæret.

Da var det Trumps partifeller som kontrollerte Senatet. Nå er det Chuck Schumer og demokratene som sitter med flertallet, takket være visepresident Kamala Harris.

Enn så lenge er det uklart hvilke prosessregler som vil gjelde. Men i brevet til den tidligere presidenten utfordrer demokratene Trump til å vitne.

– De viser til at Trump mener de kommer med faktafeil. Så de ber ham komme å forklare for dem hva som er feil, sier Høgestøl.

Raskin argumenterer for at Trumps vitnemål er nødvendig, etter at Trump avviste anklagene om at han oppildnet folkemengden til å storme Kongressen.

Demokratene i Representantenes hus mener Trump oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen 6. januar. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

– Et historisk øyeblikk

Donald Trump er den første presidenten som er stilt for riksrett to ganger. Om han skulle bli dømt, vil det være første gang det skjer. De tre tidligere riksrettssakene har alle endt i frifinnelse.

– Hvor sannsynlig er det at Trump vitner?

– Dette er et interessant spørsmål. Det kom frem i løpet av Müller-etterforskningen at Trump ønsket å vitne, men da insisterte advokatene hans på at han ikke kunne forklare seg under ed, svarer Høgestøl.

Skulle Trump velge å forklare seg, vil det bli første gang i historien at en president eller tidligere president forklarer seg i Senatet under en riksrettssak mot ham selv.

– Trump er jo kjent for å like større TV-øyeblikk. Skulle han vitne, så vil det være et historisk øyeblikk. Han har ikke lenger tilgang til sosiale medier, og han har ikke lenger den samme plattformen. Dette vil være en mulighet for ham til å snakke direkte til det amerikanske folket, sier Høgestøl.

Samtidig virker det som lite sannsynlig at nok republikanske senatorer skal stemme for å felle den tidligere presidenten. Det taler imot at han skulle forklare seg.

– Skulle han forklare seg feil, så risikerer han fem års fengsel.

6. januar ble Kongressen stormet. Det er bakgrunnen for riksrettssaken mot Donald Trump. Foto: Ahmed Gaber, REUTERS / NTB

Trump: «Den største heksejakten»

Republikaneren Lindsay Graham uttalte at det ville gjøre hele riksrettssaken om til et «sirkus» dersom Trump ble bedt om å forklare seg.

CNN omtaler innkallingen som et dramatisk forsøk på å få Trump til å forklare seg rundt hans handlinger under stormingen av Kongressen.

Trumps advokater sa tidligere denne uken at Senatet ikke kan stille Trump for riksrett ettersom han nå er en sivil borger.

Advokatteamet argumenterer også for at Senatet ikke har myndighet til å nekte ekspresidenten å stille til offentlige verv i fremtiden, skriver Reuters.