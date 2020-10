De ga opphold til Osama bin-Laden. Nå kan det bli den nye partneren til USA og Israel.

For Sudan er den store gulroten å bli fjernet fra USAs terrorliste. Men det forutsetter at det arabiske landet normaliserer forholdet til Israel.

Nå nettopp

Å bli tatt av USAs liste over stater som støtter terrorisme, er en forutsetning for at Sudan skal få lån og støtte som er helt nødvendig for å bygge opp igjen landet.

USA legger et sterkt press på overgangsregjeringen i Khartoum. USAs president Donald Trump vil at Sudan skal bli det tredje arabiske landet som normaliserer forholdet sitt til Israel i løpet av kort tid. Og han vil at det skal skje før presidentvalget i USA 3. november.

