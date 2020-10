Føderal ankedomstol gir grønt lys for utlevering av Trumps skattemeldinger

En føderal ankedomstol har gitt grønt lys for at påtalemyndigheten i New York kan få innsyn i president Donald Trumps skattemeldinger.

President Donald Trump går om bord i presidenthelikopteret etter å ha blitt skrevet ut fra Walter Reed-sykehuset mandag. Evan Vucci / AP / NTB

NTB

7. okt. 2020 16:19 Sist oppdatert 18 minutter siden

Trumps advokater anket saken for å hindre statsadvokaten på Manhattan å få innsyn i skattedokumenter som omfatter en periode på åtte år.

Saken gjelder en omfattende finansetterforskning av Trump og hans firmaer, og også om to kvinner har fått utbetalt penger for å holde munn om at de har hatt forhold til Trump. Detaljene om finansetterforskningen er ikke gjort offentlig.

De tre dommerne avviste imidlertid presidentens argument om at begjæringen måtte avvises fordi den var for omfattende og var å regne som «politisk trakassering» fra påtalemyndigheten.

Mye tyder på at saken nå kan havne i høyesterett. Det blir i så fall andre gang de får en del av denne saken til behandling. Forrige gang vurderte høyesterett argumentet om at Trump, som sittende president, hadde juridisk immunitet.

Det ble i juli avvist av domstolen med sju mot to stemmer.

Saken oppdateres.