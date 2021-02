Israel og Syria skal ha byttet fange mot koronavaksiner

En israelsk kvinne i syrisk fangenskap skal ha blitt løslatt og frigitt i bytte mot et ukjent antall koronavaksiner.

Arbeidere desinfiserer en plass i Damaskus i fjor. Landet har ennå ikke kommet skikkelig i gang med et vaksineringsprogram. Nå skal en uvanlig bytteavtale ha skaffet landet et ukjent antall doser. Foto: Baderkhan Ahmad / AP

21. feb. 2021 12:23 Sist oppdatert 6 minutter siden

Opprinnelige rapporter gikk ut på at kvinnen var frigitt i bytte mot to syriske gjetere som satt fengslet i Israel. Det skriver The New York Times.

De to landene er langvarige fiender uten diplomatiske forbindelser. Derfor vekket denne bytteavtalen oppsikt.

Nå viser det seg at en Russland-styrt forhandling angivelig har gitt avtalen et helt nytt innhold. Og den er neppe mindre oppsiktsvekkende.

Ifølge en kilde tett på forhandlingen går avtalen ut på at Israel betaler en ukjent sum til Russland. Russerne sender så vaksiner til Syrias president Bashar al-Assad.

Hverken israelske eller syriske myndigheter har bekreftet avtalen. Et syrisk nyhetsbyrå har tvert imot avvist det uvanlige avtaleinnholdet, ifølge The New York Times.

Det skal ha vært israelske tjenestemenn som først kontaktet russerne for bistand til å forhandle frem en avtale med Syria. Russland har lenge vært alliert av Bashar al-Assads regime.

Vladimir Putin har dermed selv kommet godt ut av avtalen, både som megler og gjennom distribusjon av Sputnik-vaksinen.

Syria ligger på etterskudd i kampen mot korona. Landet har ennå ikke kommet skikkelig i gang med vaksineringen av befolkningen. Israel er derimot helt i front.