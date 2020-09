Frederic Larson / Frederic Larson Flere byer langs USAs vestkyst er pakket inn i rød himmel og tykk røyk. Det ser ut som en scene tatt rett ut fra Mars, skriver CNN. Andre beskriver områdene langs vestkysten i USA som apokalyptiske. I San Francisco, Oakland og Berkley er dagslyset byttet ut med en mørk og rød-oransj himmel. Verden Luftkvalitet Vestkystbyer i USA pakket i rød tåke

Kari Mette Hole

7 minutter siden

Forklaringen på fenomenet er at vinden drar med seg røyk fra flere kraftige skogbranner. Den tykke røyken blandet med aske gjør at sollyset ikke slipper gjennom, og lager en rød tåke.

Bilde tatt utenfor hjemmet til fotograf Russ Casler i byen Salem i delstaten Oregon. Russ Casler / Russ Casler

Akkurat nå er det 40 store branner i delstatene California, Oregon og Washington, ifølge CNN.

Kanalen skriver at brannene i Madera og Fresno i California har slukt områder på størrelse med Central Park hvert 30. minutt gjennom de siste dagene, og i Washington og Oregon meldes det om rekordstore branner.

I Bay Area i California har alarmen om usunn luftkvalitet gått 25 dager i strekk, som er ny rekord i antall sammenhengende dager, opplyser en talsperson fra Bay Area Air Quality Management District til CNN.

I noen områder er innbyggerne anbefalt å holde seg innendørs.

Utsikten i Geary and O’Farrel Street i San Francisco onsdag denne uken. ADRIANNA TAN / X04130

Flere klimaaktivister tar nå til ordet for at de oppsiktsvekkende bildene av de rødlagte byene er et symbol på klimakrisen, fordi skogbrannene skyldes klimaendringer.

Tidligere president Barack Obama har lagt ut flere bilder av de oransje og røyklagte byene på sin Instagram-konto, og skriver:

– Brannene langs vestkysten er bare det siste eksempelet på de veldig virkelige måtene det skiftende klimaet endrer samfunnet vårt. Å kunne beskytte planeten ligger i stemmeseddelen. Stem som om livet ditt avhenger av det – for det gjør det.

