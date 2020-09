Russisk opposisjonsleder: - Jeg savner dere

Aleksej Navalnyj hilser fra sykesengen i Tyskland, og opplyser at han nå kan puste på egenhånd.

Opplysningene framkommer i en oppdatering på Twitter-kontoen til det russiske nettstedet MediaZona, som også har publisert et bilde av Navalnyj i sykesengen sammen med familiemedlemmer.

– Jeg har savnet dere, sier Navalnyj i teksten som er gjengitt.

– Jeg kan fortsatt ikke gjøre så mye, men i går var jeg i stand til å puste selv hele dagen, sier han.

Navalnyj ble alvorlig syk under et besøk i Sibir 20. august. Han ble først innlagt på et sykehus i Omsk, men etter internasjonalt press overført til sykehuset i Berlin, der han nå befinner seg.

Tyske, franske og svenske laboratorier har fastslått at han ble forgiftet av den militære nervegiften novitsjok, som ble produsert i det daværende Sovjetunionen.

Tysklands statsminister Angela Merkel, Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og andre vestlige ledere har krevd at russiske myndigheter «forklarer seg» i saken.

Også Frankrikes president Emmanuel Macron ba mandag sin russiske motpart Vladimir Putin kaste lys over drapsforsøket på opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

– Det er helt avgjørende at det straks blir kastet lys over omstendighetene bak dette drapsforsøket og hvem som sto bak, lød Macrons budskap.

Ledelsen i Kreml nekter all kjennskap til forgiftningen av den kjente opposisjonspolitikeren og har etterlyst beviser for at det ble benyttet novitsjok.

