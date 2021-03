Advokaten hans melder om at Navalnyj nå har store smerter, både i ryggen og det høyre beinet. Hun sier til russiske medier at de frykter for hans liv og helse.

Opposisjonspolitikeren sier gjennom advokatene at han blir vekket hver time i løpet av natten. Dette skal være for å forsikre seg mot at han ikke rømmer. Selv kaller Navalnyj behandlingen for tortur.