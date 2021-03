Biden på sin første pressekonferanse: Vi skal sette 200 millioner vaksinedoser innen 30. april

Joe Biden lovet at amerikanerne skulle få 100 millioner vaksinedoser i løpet av de 100 første dagene hans som president, men øker nå målet til 200 millioner.

President Joe Biden understreket under sin første pressekonferanse i Det hvite hus at han til nå har fokusert på å håndtere koronapandemien. Foto: AP / NTB

NTB

25. mars 2021 19:12 Sist oppdatert 15 minutter siden

Torsdag kveld norsk tid hadde Joe Biden sin første pressekonferanse som president. Der sa han blant annet at han og visepresident Kamala Harris vil stille til gjenvalg i 2024.

Biden er 78 år gammel og den eldste presidenten som har inntatt Det hvite hus. Hvis han blir gjenvalgt, vil han være 82 år når han tar fatt på neste periode.

Vil doble vaksinemål

Et annet sentralt tema på pressekonferansen var kampen mot koronapandemien. Siden vaksineringen i USA begynte i desember er det satt 130 millioner vaksinedoser, og 46 millioner amerikanere har fått to doser og er fullvaksinert. Det tilsvarer 14 prosent av befolkningen.

Bidens opprinnelige mål om 100 millioner ble nådd 58 dager etter at han tiltrådte, og under sin første pressekonferanse i Det hvite hus torsdag varslet han at målsettingen nå er 200 millioner vaksinedoser innen 30. april.

Vaksineringen i USA går nå i raskt tempo. Her vaksineres innbyggere i Seattle i et idrettsanlegg 13. mars. Foto: Ted S. Warren / AP

Koronapandemien har kostet nærmere 560.000 amerikanere livet, millioner har mistet jobb og inntekter, og mange risikerer også å miste hjem og helseforsikring.

Penger på konto

Myndighetene har brukt tusenvis av milliarder på hjelpepakker, og Biden understreket torsdag at over 100 millioner amerikanere nylig har fått 1.400 dollar – rundt 12.000 kroner inn på konto.

– Dette er virkelige penger i folks lommer, og millioner av andre vil få pengene sine snart, lovet han.

Biden fikk også spørsmål om strømmen av migranter som den siste tiden har ankommet USA fra Latin-Amerika, mange av dem enslige mindreårige.

– Det er en betydelig økning i antallet mennesker som kommer til grensa i vintermånedene januar, februar og mars, noe som skjer hvert år, sa han.

De siste tidene har det vært spesielt mange migranter som har forsøkt å krysse grensen fra Mexico til USA. Her er noen av dem fotografert etter at de krysset Rio Grade utenfor Penitas i Texas 17. mars. Foto: ADREES LATIF / X90022

– Det er vel ingen som tror at det ankom 31 prosent flere under president Donald Trump fordi han var en grei fyr som gjorde bra ting ved grensa. Det er ikke derfor folk kommer, sa Biden.

Viktigst

Han fikk også spørsmål om hvordan han akter å håndtere klimakrisen og USAs liberale våpenlover.

– Jeg ble valgt for å løse problemer, ikke for å skape splittelse, sa han.

– Det viktigste problemet da jeg tiltrådte, var koronapandemien og de følger den har fått for millioner av amerikanere. Det er dette jeg til nå har hatt alt mitt fokus på, fortsatte Biden.

– Vi skal gå løs på disse krisene, én etter én, og forsøke å håndtere så mange av dem som vi kan, sa han, men la til at det i stor grad er opp til Republikanerne.

Afghanistan og Nord-Korea

Biden reiste videre tvil om USA kommer til å etterleve avtalen med Taliban, og trekke sine styrker ut av Afghanistan innen 1. mai.

– Det kan bli vanskelig å holde den tidsfristen, sa han.

Biden lovet samtidig «å svare» dersom Nord-Korea velger å trappe opp konflikten med USA, men uten å gå i detalj.

Han ble også spurt om han tror at det blir en omkamp mot Donald Trump i i 2024.

– Å, det tenker jeg ikke engang på. Jeg har ingen anelse, sa Biden.