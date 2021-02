Donald Trump: – Vår bevegelse har bare så vidt begynt

Donald Trump skal ikke opprette et nytt parti. Ryktene om det var «fake news», forklarte han i sin første offentlige opptreden siden han gikk av som president.

28. feb. 2021 22:49 Sist oppdatert 9 minutter siden

– Vår bevegelse har bare så vidt begynt. Og til slutt vil vi vinne, sa Donald Trump til mengdens begeistring.

American Conservative Union (ACU) er i gang med sin årvisse CPAC-konferanse, og klokken 21.40 norsk tid søndag skulle Donald Trump gjøre sitt politiske comeback.

Men som vanlig var Trump ikke presis. Han dukket først opp over en time forsinket.

Trump hintet da om at han ville stille igjen i presidentvalget i 2024. Han gjentok også den falske påstanden om at vant i 2020.

– Men hvem vet, hvem vet, jeg kan til og med bestemme meg for å slå dem en tredje gang, sa Trump.

Det republikanske partiet har vært hjemsøkt av splittelse etter valgnederlaget i november, stormingen av kongressbygningen 6. januar og den påfølgende riksrettssaken mot Trump. Men ingen er i tvil om at Trump har beholdt en svært sterk posisjon i partiet.

Donald Trump tilbake i offentligheten for første gang siden han gikk av 20. januar. Foto: JOE SKIPPER / Reuters/NTB

Av republikanerne som nå er samlet i Orlando i Florida for å høre på ham, mener 55 prosent at han bør være partiets presidentkandidat på nytt i 2024. 21 prosent vil heller fremme Florida-guvernør Ron DeSantis som kandidat, mens 4 prosent holder på den norskættede guvernøren Kirsti Noem fra Sør-Dakota. Hun kalte i 2017 seg selv en stolt nordmann, proud Norwegian, på Twitter, i forbindelse med at hun hadde fått en genser med påskriften Uffda. På Instagram viser hun til at bestefaren Alf hele tiden brukte uttrykket.

Vil ikke splitte partiet

Det har vært spekulert på om Trump vil danne sitt eget parti etter sammenstøtene med sentrale skikkelser i partiet, blant dem den mektige senatoren Mitch McConnell og Liz Cheney, datter av tidligere visepresident Dick Cheney. Men Trump avfeide alle slike tanker om å danne et nytt parti.

Ryktene om det var «fake news», forklarte han, for deretter å gå løs på sin etterfølger i Det hvite hus.

– Biden har hatt tidenes verste start

– Joe Biden har hatt den mest forferdelige starten noen president har hatt i amerikansk historie. På en måned har vi gått fra America first til America last, sa Trump.

Han skrøt av å ha skapt den tryggeste sørgrensen i USAs historie da han gikk av som president for seks år siden. Med Bidens politikk vil hundretusener, millioner, krysse grensen, inklusive «noen av de verste menneskene på kloden», sa han.

Donald Tump har talt i over en time. Foto: OCTAVIO JONES / Reuters/NTB

Krever at barn må få komme tilbake på skolen

Trump mener Biden-administrasjonen må få barna i USA tilbake på skolen som er koronastengt.

– De må tilbake, og de må tilbake akkurat nå. Akkurat nå, det er galskap, sa Trump.

Han sa blant annet at president Joe Biden har forrådt landets barn ved å holde dem hjemme.

– Det er en skandale av høyeste grad, sa den tidligere presidenten.

Ifølge FN hadde USAs skoler i slutten av januar vært stengt eller delvis stengt i 38 uker. I 37 av disse ukene var Trump president. For Norge er tallet sju uker i den samme statistikken.