Ghana og Elfenbenskysten er først ut i historisk massevaksinasjon

Presidenten i Ghana var førstemann ut da landet startet massevaksinering mandag.

Raimonde Goudou Coffie, Elfenbenskystens kulturminister, fikk mandag første dose av Astra Zeneca-vaksinen. Foto: Diomande Ble Blonde / AP

Nå nettopp

Denne uken starter Elfenbenskysten og Ghana med et storstilt vaksinasjonsprogram. Ghanas president Nana Akufo-Addo mottok første dose av vaksinen mandag på direktesendt fjernsyn.

Landene er en del av det FN-støttede Covax-programmet, som skal sikre en rask og rettferdig tilgang til vaksiner for fattige land.

Ordningen kommer som en konsekvens av at verdens rike land har kapret mesteparten av vaksinene som er hittil produsert. Verdens helseorganisjon har gjort det klart at pandemien ikke er bekjempet før alle land er vaksinert. Det betyr at alle land må ha tilgang til vaksiner.

Redd for at vaksinen fører til barneløshet

President Akufo-Addo og konen fikk første dose på direkte-TV, og oppfordret ghaneserne til å følge hans eksempel. Akufa-Addo sier det er viktig at han viser befolkningen at vaksinen er trygg ved å ta den selv.

Søndag gikk presidenten på lufta og forsikret om at vaksinen verken ville forandre DNA, føre til sterilitet eller spore pasientens geografiske plassering. Slike konspirasjonsteorier er det flere som tror på i det vestafrikanske landet, skriver Reuters.

Ghanas president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo fikk sammen med sin kone første dose av vaksinen mandag. Nå starter massevaksinasjonen av befolkningen. Foto: Ofoe Amegavie / AP

Drøyt en halv million doser

Rundt 600.000 doser av Astra Zeneca-vaksinen skal fordeles rundt om i landet. Første dose settes tirsdag.

I første omgang skal personer over 60 og mennesker med underliggende sykdommer vaksineres. De som har kritiske samfunnsoppgaver skal også være en del av vaksineprogrammet. Helsearbeidere, lærere, politi og enkelte journalister er blant dem som står på listen.

Personer under 18 år og gravide skal ikke ta vaksinen, da det er usikkerhet knyttet til bivirkningene for disse gruppene. Vaksinen er likevel godkjent av ghanesiske myndigheter. De jobber også med å godkjenne den russiske vaksinevarianten Sputnik V.

Myndighetene jobber også med å få lokale produsenter til å kunne produsere vaksinen. De ser også på muligheter for å lage sin egen vaksine.

Onsdag 24. februar ankom de første vaksinene til Ghanas hovedstad Accra. Vaksinasjonen er en del av Covax-ordningen som sikrer at vaksiner blir fordelt rettferdig til verdens befolkning. Foto: Francis Kokoroko / Unicef

– En historisk dag

Elfenbenskysten er det andre landet i Afrika som nå starter massevaksinasjon gjennom Covax-initiativet. Landet har til nå fått 504.000 doser av Astra Zeneca-vaksinen.

Richard Hatchett er direktør for Cepi, som er en av initiativtagerne til ordningen. Han sier mandagens vaksinasjon er historisk.

– Dette er en historisk dag i den globale kampen mot covid-19. Dagens vaksinasjoner i Elfenbenskysten og Ghana er blant de første som er levert gjennom Covax, som vil beskytte mange hundre millioner av dem som er mest utsatt for viruset, uavhengig hvor de er i verden, sier Hatchett.

Covax-ordringen er et initiativ med blant annet Verdens helseorganisasjon og Cepi. Unicef sikrer vaksineleveringen til landene.

Over 11 millioner vaksinedoser ventes levert i løpet av kommende uke. Covax tar sikte på å levere 2 milliarder doser i løpet av året til 142 land.

Nigeria er neste land som mottar vaksiner. Landet vil i løpet av uken motta nær fire millioner doser.