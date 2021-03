Hundrevis demonstrerer mot koronatiltak i Stockholm

Da politiet i Stockholm besluttet å oppløse en demonstrasjon mot myndighetenes koronatiltak, innledet demonstrantene en protestmarsj.

Politiet i Stockholm forsøkte å stanse en demonstrasjon mot koronarestriksjoner, arrangert av gruppen Frihet Sverige. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB

NTB-TT

6. mars 2021 16:36 Sist oppdatert nå nettopp

Anslagsvis 500 mennesker møtte opp for å demonstrere mot koronarestriksjoner på Medborgarplatsen i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB

Budskap som kan knyttes til konspirasjonsteorier, var å lese på plakater under demonstrasjonen mot koronarestriksjoner på Medborgarplatsen i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB

Demonstrasjonen på Medborgarplatsen er i strid med smittevernreglene, som bare tillater at åtte personer samler seg til arrangementer utendørs i den svenske hovedstaden.

Demonstrantene i sentrum av Stockholm fulgte ikke umiddelbart politiets oppfordring om å forlate plassen. Men etter hvert begynte de å marsjere mot Kungsträdgården, melder Aftonbladet.

Minst ti personer er ført bort av politiet, ifølge avisa.

Demonstrasjonen blir arrangert av organisasjonen Frihet Sverige. De mener koronarestriksjonene er et angrep mot folks frihet og krever dem avviklet.

Politiet opplyste på forhånd at markeringen kunne holdes, men at den ville bli oppløst dersom flere enn åtte personer samlet seg.

Et stort politioppbud møtte fram på Medborgarplatsen til demonstrasjonen. Rundt 1.000 personer hadde meldt seg på arrangementet kalt «Tusenmannamarschen» via Facebook. Nyhetsbyrået TTs reporter på stedet anslår at omkring halvparten møtte opp.

Demonstrantene ropte slagord som «Frihet, Sverige» og «Vi har fått nok».