Politi skadet under kaotisk korona-demonstrasjon

Politiet oppløste en demonstrasjon mot myndighetenes koronatiltak i Stockholm. Det utløste en protestmarsj der seks politifolk ble skadet og rundt 50 personer er bortvist.

Politiet i Stockholm stopper demonstrasjon mot koronarestriksjoner. Foto: Henrik Montgomery/TT NYHETSBYRÄN

6. mars 2021 16:36 Sist oppdatert 20 minutter siden

Hundrevis av mennesker demonstrerte og viste sin misnøye med de svenske koronarestriksjonene. Til tross for at politiet utallige ganger forsøkte å oppløse «Millennium March» på Medborgarplatsen, ble ikke politiets oppfordring fulgt. Demonstrasjonen, som ble arrangert av organisasjonen Frihet Sverige, begynte isteden å marsjere mot Kungsträdgården, melder Aftonbladet.

Budskap som kan knyttes til konspirasjonsteorier, var å lese på plakater under demonstrasjonen mot koronarestriksjoner på Medborgarplatsen i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery/TT NYHETSBYRÄN

Politiet mener demonstrasjonen var i strid med smittevernreglene, som kun tillater at åtte personer samler seg til arrangementer utendørs i den svenske hovedstaden.

– Men politiet gjør en feil, sier frontfiguren som kaller seg Samuel.

– De griper inn og forhindrer oss i å ytre oss. Forsamlingsfrihet er konstitusjonell. De stiller ikke opp for sin egen konstitusjon, sier Samuel, som holdt en megafon og fungerte som en slags leder.

Organisasjonen «Tusenmannamarschen för frihet & sanning» demonstrerer mot koronarestriksjoner på Medborgarplatsen i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery/TT NYHETSBYRÄN

En annen deltager, som kalte seg Daniel, mener at Sverige må åpnes som landet var før pandemien.

– Jeg er ikke imot at folk har god helse, men jeg er imot desinformasjonen som har pågått nå fordi de ønsker å skape en ny verdensorden, skremme folk og legge ned et samfunn på denne måten, sier Daniel.

Demonstrantene ropte slagord som «Frihet, Sverige» og «Vi har fått nok».

Etterhvert begynte også politiet å få nok.

Anslagsvis 500 mennesker møtte opp for å demonstrere mot koronarestriksjoner på Medborgarplatsen i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery/TT NYHETSBYRÄN

Et stort politioppbud møtte frem på Medborgarplatsen til demonstrasjonen. Rundt 1000 personer hadde meldt seg på, men Nyhetsbyrået TTs reporter på stedet anslår at omkring halvparten møtte opp.

Protestmarsjen ble stoppet på broen mot Gamla stan. En gruppe fortsatte dog mot Kungsträdgården. 50 personer som ikke adlød politiets ordre om å forlate stedet, ble bortvist i busser.

Seks politibetjenter er skadet, hvorav den ene ble kjørt til sykehus for behandling.