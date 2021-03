Britiske førstesider dagen etter intervjuet med Meghan og Harry: «Verste kongelige krise på 85 år»

Harry brukte atomknappen på sin egen familie. Det skriver Daily Mails hoffredaktør. Britiske førstesider speiler krisestemning for monarkiet.

Intervjuet med Meghan og Harry ble sendt på amerikansk TV natt til mandag britisk tid og på britisk TV mandag kveld. Tirsdag preget saken førstesidene i landet.

9. mars 2021 08:23 Sist oppdatert nå nettopp

Søndag kveld amerikansk tid sendte CBS intervjuet Oprah Winfrey gjorde med prins Harry og Meghan. Mandag kveld gikk det på europeiske skjermer.

Småbiter var lekket på forhånd, men da kunne folk selv høre paret fortelle om sin beslutning om å trekke seg tilbake og flytte til USA:

Medlemmer av kongefamilien skal ha snakket om hvor mørk hud parets barn ville få.

Hun var også kritisk til at han ikke skulle ha livvakter.

Meghan sa hun hadde hatt selvmordstanker.

Harry fortalte at faren ikke tar telefonen når han ringer. Han antydet også et dårligere forhold til broren.

De følte seg fanget i kongehuset og presset av tabloidavisene uten at noen tok til motmæle.

Tirsdagens aviser speiler den store interessen saken har vakt. Her er noen av de britiske førstesidene:

Den verste kongelige krisen på 85 år, skriver Daily Mirror. 85 år viser til det som skjedde i 1936. Da abdiserte kong Edward VIII fra tronen for å kunne gifte seg med en fraskilt amerikansk kvinne. Påstandene om rasisme og at Meghans selvmordstanker ble oversett skal ha ført til «sammenbrudd» på hoffet.

Hva har de gjort, spør Daily Mail. Avisen beskriver intervjuet som «sviende». Kilder ved hoffet forteller om «intenst personlig sjokk og tristhet». Daily Mail er en av avisene paret ofte har ligget i feide med.

Hoffet i opprør over Meghans påstander om rasisme, skriver The Times. Ifølge den velrenommerte avisen nektet dronningen mandag kveld å sende ut en erklæring. Hoffet hadde gjort en klar- Der ble kjærligheten til paret understreket. Dronningen skal ha ønsket mer tid til å tenke over et svar.

Daily Star er et slags motstykke til The Times. Avisen har – som den ofte gjør – tatt en tøysete humoristisk vri: «TV-en vår gikk i stykker klokken 8.59 i går kveld. Gikk vi glipp av noe?»

Gratisavisen Metro åpner med vignetten «Windsor-krigene». Windsor er et slags familienavn for den britiske kongefamilien. «Bare oss fire nå», heter det i tittelen. Den hentyder til at Harry og Meghan venter sitt andre barn, en jente.

Familien stilte til fotografering med en kjenning, Misan Harriman, etter intervjuet med Oprah Winfrey.

«Hertuginnen har vist mot, sier Biden.» The Daily Telegraph vinkler på reaksjonen fra Det hvite hus. Bidens pressetalskvinne Jen Psaki sa mandag at det var modig av Meghan å snakke offentlig om å slite psykisk. Ifølge avisen er det et økende press mot hoffet for å svare på påstandene i intervjuet.

«Trist at det er blitt slik», melder The Daily Express. Ifølge avisen er dét det eneste nasjonen nå kan enes om. Folk spør seg om såret noen gang kan gro, ifølge avisen.

Hoffet i krise etter knusende påstand om rasisme, skriver The Guardian. Avisen påpeker at paret har presisert at spørsmålet om sønnens hudfarge ikke kom fra prins Philip eller dronningen. Dette åpner for spekulasjoner om hvem i familien som sa det, skriver avisen.