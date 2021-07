Britene sliter med «plingdemi». Nå sletter flere smittesporingsappen for å kunne gå på jobb.

Et pling på mobilen sendte over 690.000 briter i isolasjon på én uke.

Pling – du skal i isolasjon. Både matvarekjedene og servicebransjen i England har hatt vanskelige uker i juli fordi mange ansatte måtte holde seg hjemme.

30. juli 2021 16:11 Sist oppdatert nå nettopp

Plingvarslene har skapt trøbbel for rekke bransjer i England, etter at landet fikk en ny, krevende smitteboom i midten av juli

Smittesporingsappen til det offentlige helsevesenet, NHS, sender ut varsel til briter som har vært mindre en 2 meter i mer enn 15 minutter fra en smittet. Den som får varsel, må i ti dagers isolasjon. Det må foreløpig også vaksinerte.

Eksplosjonen av plingvarsler denne måneden førte blant annet til mange tomme butikkhyller i forrige uke. Grunnen var at mange arbeidere som kjører ut varer, satt i isolasjon. Andre butikker og supermarkeder måtte redusere åpningstidene eller stenge helt.

Oppfordres til sletting

Også servicebransjen er hardt rammet, skriver BBC. Der er én av fem ansatte i isolasjon. Flere barer, restauranter og hoteller har måttet stenge midlertidig fordi så mange ansatte har fått varsler om at de har hatt nærkontakt med en smittet.

Flere i servicebransjen forteller til nyhetskanalen at de føler seg presset til å slette appen av arbeidsgiver – andre har valgt å slette appen selv etter flere runder i isolasjon uten inntekt eller sykepenger.

En baransatt som testet positivt, forteller at hun ble oppfordret av sjefen til ikke å legge inn det positive resultatet i smittesporingsappen, fordi det ville satt resten av kollegene i isolasjon.

Tomme hyller på et supermarked i Kent i forrige uke.

Næringsministeren: Reglene bør følges

De siste ukenes isolasjons-bølge over England og Wales har fått navnet «pingdemic» av britiske medier. Den har også gjort at 830.000 barn har vært borte fra skolen.

Et varsel fra smittesporingsappen utløser imidlertid ikke et påbud om isolasjon, men er en sterk oppfordring.

Beskjeden fra den britiske næringsministeren Kwasi Kwarteng er likevel tydelig:

– Hvis du får varsel, bør du gå i isolasjon. Jeg vet det skaper utfordringer, men reglene er klare og de bør følges.

For å hindre kollaps i dagligvarebransjen, ble det gjort unntak fra oppfordringen for arbeidere i matproduksjon og supermarkedenes matlagere fra og med mandag denne uken. I stedet kan de teste seg daglig.

Næringsminister Kwasi Karteng.

Færre blir plinget

Den siste uken i juli har de britiske smittetallene vært avtagende. Toppen ble nådd 17. juli med 54.674 tilfeller. Siden har kurven dalt.

Det betyr at færre må i isolasjon. Hos flere selskaper daler nå fraværet blant ansatte, melder nyhetsbyrået Bloomberg. Men: Det kan like gjerne være fordi folk er gått lei av appen og sletter den, eller slår av stedssøk-funksjonen.

– De siste dagene har plingingen avtatt dag for dag, fortalte Richard Walker, administrerende direktør i Iceland Food Group til BBC tidligere denne uken.

– Jeg vil tro mange nå har begynt å slette appen. Og for å være ærlig: Hvem kan klandre dem?

Foruten å skape trøbbel for en rekke næringer, er smittesporingsappen blitt kritisert for å gi vilkårlige varsler. Blant annet kan bluetooth-signalet overføres gjennom vegger og gi utslag selv om man ikke har hatt kontakt med en smittet, skriver The Daily Telegraph.

Avisen skriver om hundrevis av mennesker som klager på problemet i sosiale medier. Én av dem, Fiona Sampson, forteller avisen at hun og partneren fikk et pling fra telefonen. Men han hadde ikke forlatt huset den dagen de angivelig skulle vært i nærkontakt med en smittet.

– Senere skjønte vi at han hadde lagt telefonen på pulten mens han jobbet, mindre enn 2 meter unna naboen, sier Simpson.

BBC Sport skriver at også engelsk fotball kan påvirkes av «plingdemien». Under fjorårets sesong holdt spillerne seg mest til seg og sine, men når årets sesong starter, kan de komme nær publikum igjen. Da øker både sjansen for at de blir smittet av viruset og at de blir regnet som nærkontakter til andre som er smittet, skriver kanalen.

Helgens treningskamper for Manchester United og Norwich er avlyst på grunn av påvist smitte i troppen.

Smittesporingsappen brukes i England og Wales. Nord-Irland og Skottland har sin egen.

Fra og med 16. august skal vaksinerte gis unntak fra oppfordringen om å gå isolasjon.