Taliban hindrer kvinner i å få førerkort

Taliban har bedt kjørelærere om å slutte å sende ut førerkort til kvinner. Dette er bare én av mange innstramninger for kvinner i Afghanistan nå.

En talibansoldat stanser kvinner som ønsker å gå inn på regjeringens passkontor. Kvinner har fått sterke begrensninger i sin reisefrihet under talibanstyret.

8. mai 2022 09:43 Sist oppdatert 8 minutter siden

Tidligere denne uken ble det kjent at Taliban beordrer kvinner i Afghanistan til å bære burka. Nå har tjenestemenn i byen Herat bedt kjørelærere slutte å utstede førerkort til kvinner.

Selv om Afghanistan er et dypt konservativt, patriarkalsk land, er det ikke uvanlig at kvinner i større byer kjører bil. Spesielt er det vanlig å se kvinner bak rattet i nettopp Herat. Byen nordvest i landet har lenge vært ansett som liberal etter afghanske standarder.

Adila Adeel (29) eier en trafikkskole i Herat. Hun konstaterer at Taliban ønsker å frata neste generasjon mulighetene som mødrene deres har hatt.

– Vi ble fortalt at vi ikke skulle tilby kjøretimer og ikke utstede førerkort, forteller hun.

Jan Agha Achakzai, leder av Herats Traffic Management Institute, som fører tilsyn med kjøreskolene, bekrefter beskjeden.

– Vi er blitt muntlig instruert om å slutte å utstede sertifikater til kvinnelige sjåfører ... Men vi er ikke instruert om å stoppe kvinner fra å kjøre bil i byen.

Trenger å kjøre egen bil

Da Taliban overtok kontrollen over landet i august i fjor, lovet de en mykere linje enn da de styrte landet mellom 1996 og 2001. Perioden ble beryktet for menneskerettighetsbrudd og kvinneundertrykkelse.

Men Taliban ser ikke ut til å gå bort fra sin undertrykkende politikk. Til tross for løfter om mer liberal politikk, begrenser de i stadig økende grad rettighetene til afghanere, spesielt jenter og kvinner.

– Jeg sa personlig til en talibansoldat at det er mer behagelig for meg å kjøre egen bil enn å sitte ved siden av en taxisjåfør, forteller Shaima Wafa da hun kjører til et lokalt marked for å kjøpe Eid al-Fitr-gaver til familien.

– Jeg trenger å kunne kjøre andre i familien min til for eksempel legen – uten at jeg må vente på at broren eller mannen min skal komme hjem, legger hun til.

– Det står ikke skrevet på noen bil at den bare tilhører en mann

Naim al-Haq Haqqani, som leder informasjons- og kulturavdelingen i Herat, sier imidlertid at ingen offisiell ordre er gitt om å stanse utstedelse av førerkort til kvinner.

Men Taliban har i stor grad gått bort fra å utstede nasjonale, skriftlige dekreter. I stedet gir de lokale myndigheter tillatelse til å utstede sine egne påbud, og mange ganger skjer det muntlig.

– Det står ikke skrevet på noen bil at den bare tilhører en mann, understreker Fereshteh Yaqoobi, som har kjørt bil i årevis.

– Faktisk er det tryggere hvis en kvinne kjører sitt eget kjøretøy, mener hun.

Zainab Mohseni (26) har nylig søkt om førerkort fordi hun som mange andre kvinner føler seg tryggere i sin egen bil enn i en drosje som kjøres av mannlige sjåfører.

For Mohseni er den siste innstramningen bare et nytt tegn på at det nye regimet ikke vil gi seg med å fjerne de få rettighetene kvinnene har igjen.

– Sakte, sakte ønsker Taliban å øke restriksjonene på oss kvinner, mener hun.

Dette er blant restriksjonene som gjelder for kvinner i Afghanistan nå:

Ungdomsskolene har vært stengt for jenter siden slutten av mars.

Kvinner er utelukket fra store deler av arbeidslivet.

De nye makthaverne har også nedlagt kvinnedepartementet og erstattet det med et departement som skal fremme god moral og hindre syndig adferd.

I desember fikk kvinner forbud mot å reise alene, og drosjesjåfører ble advart mot å ta med kvinner som ikke var iført hijab.

Titusenvis av kvinner har mistet jobbene sine.

De er blitt forhindret fra å forlate landet.

Kvinner får heller ikke lov til å reise mellom byer i Afghanistan – med mindre de har følge av en mannlig slektning.

Filmer og TV-serier med kvinner er tatt av luften.

Taliban ønsker anerkjennelse

Ingen nasjon har formelt anerkjent Taliban-regimet etter at det tok makten i fjor og gjeninnførte det harde islamistiske styret.

Talibans øverste leder, Haibatullah Akhundzada, uttalte i slutten av april at anerkjennelse fra verdenssamfunnet bør komme først – «slik at vi kan løse problemene våre formelt og innenfor diplomatiske normer og prinsipper».

– Afghanistan har sin rolle i verdensfreden og stabiliteten, og derfor bør verden anerkjenne det islamske emiratet Afghanistan, uttalte han.

Men store deler av verdenssamfunnet understreker at humanitær bistand og anerkjennelse blant annet må knyttes til at kvinner får tilbake sine rettigheter.

Under Taliban-regimet har nøden og fattigdommen i landet økt dramatisk. Kvinner settes utenfor arbeidslivet, og mange havner på gaten som tiggere.

Taliban-lederen Akhundzada understreket i sin tale nylig at Taliban respekterer og er forpliktet av alle sharia-rettighetene til menn og kvinner i Afghanistan, og at regjeringen er forpliktet til ytringsfrihet i henhold til «islamske verdier».

Akhundzada, som antas å være i 70-årene, har vært den åndelige lederen for den kompromissløse islamistiske bevegelsen siden 2016, men trer sjelden frem i offentligheten.