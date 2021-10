Kvinner slår alarm i Storbritannia: Flere hevder å ha blitt dopet ned med sprøytestikk

Flere kvinner i melder om å ha blitt utsatt for neddoping gjennom nålestikk i Storbritannia. Nå vil studentene boikotte utelivet. Dette bildet er fra gjenåpningsdagen i London.

– Veldig ekkelt, sier norsk student. Nå krever de britiske studentene endring og planlegger en stor boikott av utelivet onsdag.

I dag 20:32

18-åringen sto på en overfylt nattklubb i Nottingham med tre venner da hun kjente at noe skarpt stakk henne i ryggen, som om hun ble prikket av en nål. Ti minutter senere slet hun med å stå oppreist.

Det forteller Lizzie Wilson til The New York Times.

College-studenten Wilson hadde hørt om fenomenet. Vennene hennes fikk henne raskt til sykehus, der hun tilbrakte flere desorienterte timer uten følelse i beina.

Wilsons lege sier til avisen at hun kan ha blitt injisert med det bedøvende legemiddelet ketamin og at hun nå testes for sykdommer.

18-åringen er ikke alene. Den siste tiden har en rekke kvinner i Storbritannia rapportert om det samme.

Ofrene skal ha blitt injisert med såkalt «voldtektsdop», ved hjelp av sprøytenåler, på tettpakkede barer og nattklubber. Tidligere har neddoping i utelivssammenheng gjerne skjedd ved at dopet puttes i offerets drink.

Nå etterforsker britisk politi en rekke mulige hendelser. Studenter og politikere er bekymret.

12 tilfeller i Nottingham

En rekke kvinner deler nå sine historier i sosiale medier. Historiene er stort sett de samme: I det ene øyeblikket følte de seg helt fine. I det neste kunne de hverken snakke eller stå oppreist.

Mange har våknet opp på sykehus, med det de beskriver som et lite nålestikk med et blåmerke et sted på kroppen.

Norske Maria Labiak (21) studerer biokjemi i Chester i England. Hun ble varslet om de antatte nåleangrepene gjennom snapchat for en ukes tid siden.

– Det er veldig ubehagelig. Jeg har jo vært obs på at man kan dopes ned hvis man ikke passer på drinken sin, det snakker vi mye om her. Men at det nå finnes en ny metode med sprøyter, er veldig ekkelt, sier hun.

Maria Labiak (21) studerer biokjemi i Chester i England.

Hun og venninnene har nå lastet ned en egen app der de kan passe på hverandre ved å sjekke at alle er kommet vel hjem og sende nødvarsel hvis noe skulle skje.

– Drinken er jo lett å passe på, men at man kan bli stukket på kroppen... Man blir litt paranoid av det, forteller Labiak.

Bare i Nottingham har politiet mottatt meldinger om 44 tilfeller av neddoping siden begynnelsen av september.

Men 12 av dem skal ha skjedd ved hjelp av «noe skarpt», ifølge avisen The Times.

200 meldinger om neddoping

Totalt skal politiet i Storbritannia ha mottatt nesten 200 meldinger om neddoping de siste to månedene.

24 av dem gjaldt sprøytestikk, ifølge The Guardian. Ofrene er hovedsakelig kvinner, men det er også enkelte menn.

Ifølge politiet i Nottinghamshire kan de ikke knytte andre lovbrudd til hendelsene, inkludert seksuelle overgrep.

Frem til nå er én mann arrestert. Han ble senere løslatt mot kausjon.

Hendelsene sprer nå frykt blant unge studenter i landet, som endelig har kunnet glede seg over et åpent uteliv etter månedsvis med sosial nedstengning.

Planlegger boikott

Men studentene har fått nok. De vil nå ta utelivet tilbake.

Onsdag planlegges det en større boikott i en rekke britiske byer. Kampanjen, som kaller seg for Girls Night In, ber folk holde seg unna nattklubber og barer for å presse utestedene til å ta grep.

Kampanjen krever blant annet lokk på drinkene, og førstehjelps- og rusopplæring for de ansatte i utelivet.

Nesten 170.000 mennesker har også signert et opprop som ber obligatorisk ransaking på nattklubber.

«Vi vil at britiske myndigheter skal vedta at nattklubber skal måtte ransake gjester ved ankomst for å forhindre at skadelige våpen eller andre gjenstander kommer inn. (...) Det må settes inn tiltak for å ivareta folks sikkerhet», står det i oppropet.

Landets innenriksminister Priti Patel har lovet at problemet vil bli tatt seriøst, og har bedt politiet om å holde henne oppdatert.

– Vanskelig å stikke nål i noen uten at de merker det

Britisk politi kan foreløpig ikke være helt sikre på at hendelsene som er rapportert inn, faktisk er neddoping ved bruk av nålestikk. Det er noe av det de nå etterforsker.

David Caldicott, en konsulent ved akuttavdelingen ved Calvary Hospital i Canberra, sier til VICE World News at det er vanskelig å stikke en nål i noen uten at de merker det:

– Spesielt hvis du må ha den der lenge nok, kanskje 20 sekunder, for å injisere nok dop til å forårsake dette. Hvis du var ondsinnet, ville det vært utallige enklere måter å dope ned noen, sier han.

Ekspertene Vice World News har snakket med er likevel enige om at hendelsene må tas på alvor og undersøkes skikkelig.