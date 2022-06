Ekstremvarme i Spania kan sprenge rekorder

Etter et rekordvarmt år i 2021, er det igjen unormalt høye temperaturer i Spania. En hetebølge har ikke kommet tidligere siden 1981.

En turist dekker kroppen med et sjal for å unngå solen i Ronda, Spania, 12. juni 2022.

Tuva Hilton

23 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Spania er midt i årets første hetebølge. Flere steder i landet har temperaturene passert 40 grader. I deler av Vest- og Sør-Spania er det meldt om 43–44 grader de neste dagene.

Dermed kryper temperaturen tett opptil varmerekorden for juni. Den ble satt i 1965. Da ble det målt 45,2 grader i Sevilla i Andalucía.

Barn og voksne kjøler seg ned i en fontene i en park i Madrid 12. juni.

Det kan også være at det er i Sevilla at varmerekorden slås. Der advares det nå om «farlige temperaturer» på over 40 grader i begynnelsen av denne uken.

Årsaken er blant annet varm luft over Nord-Afrika, skriver The Guardian.

Spanske helsemyndigheter ber befolkningen holde seg inne så mye som mulig og unngå trening når det er på det varmeste. Folk blir også bedt om å drikke mye vann og unngå alkohol.

Varmen kommer tidligere

Somrene i Spania starter nå 20 til 40 dager tidligere enn for femti år siden, ifølge Spanias meteorologiske institutt, Aemet. Årsaken er global oppvarming.

Hetebølger blir vanligere og vanligere. Hetebølger defineres som minst tre dager med temperaturer som er over gjennomsnittet for juli og august fra 1971–2000.

Hetebølger er likevel ikke vanlig så tidlig på året. Sist en hetebølge kom like tidlig til Spania var i 1981. Siden 1975 har Spania hatt ti hetebølger i juni. Fem av disse har vært etter 2011.

2021 var det varmeste og tørreste året registrert i Spania. 14. august ble den høyeste temperaturen noen gang registrert, med 47,4 grader i Montoro. Og de siste to årene er ikke unntak.

– For første gang har vi sett åtte år på rad med temperaturer over gjennomsnittet, sier en talsmann for Aemet, Rubén del Campo, til The Guardian.

– Det er en klar trend at det blir varmere, fortsetter han.