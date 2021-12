Putin kjørte pirattaxi for å overleve. For tre år siden sa han noe helt annet.

I en ny film kommer Vladimir Putin med flere oppsiktsvekkende uttalelser. Noen av dem får det til å gå kaldt nedover ryggen på nabolandene.

President Vladimir Putin fyller bensin i Khabarovsk. På 1990-tallet skal han ha kjørt pirattaxi i sin gamle, sovjetiske Volga.

Per Kristian Aale Aftenpostens korrespondent i Russland

14. des. 2021 16:41 Sist oppdatert nå nettopp

Inntil for få år siden var det å ta drosje i Russland synonymt med pirattaxi. Man bare holdt ut hånden, og straks sto en kø av biler klare. Det var gjerne en rusten Lada eller en Volga.

Da Sovjetunionen kollapset for 30 år siden, stoppet økonomien helt opp. Fattigdom eksploderte. Å kjøre drosje ble redningen for mange. Flere ganger har jeg sittet på med fysikkprofessorer, diplomater eller andre høyt utdannede mennesker som måtte spe på den magre inntekten. På 1990-tallet gjorde president Vladimir Putin dette for å overleve. Det sier han i en ny dokumentarfilm: «Russland. Den nyeste historien.»

– Av og til måtte jeg jobbe som taxisjåfør for å tjene ekstra penger. Jeg liker ikke å snakke om det, men dessverre var forholdene slik den gangen, sier presidenten i dokumentaren, der han kommer med flere oppsiktsvekkende uttalelser.