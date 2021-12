Flere meldinger om skader etter tornadoer i USA

Minst to mennesker døde og fem ble skadet da en tornado rammet et sykehjem i Arkansas, USA fredag kveld. I Illinois ble flere sperret inne i et Amazon-lager.

Et lagerbygg i Edwardsville tilknyttet Amazon fikk store skader da det ble truffet av en tornado.

NTB-AP

Den lokale kringkasteren Kait8 melder at tornadoen traff rett på et sykehjem i byen Monette. Minst 20 mennesker ble innesperret i sykehjemmet, som delvis raste sammen.

Lokale myndigheter opplyser at to mennesker mistet livet. Fem personer er fraktet til sykehus og resten er evakuert fra bygget, opplyser myndighetene.

– Bygningen ser ut til å være ødelagt. Det skjedde fort, men tilsynelatende ble de varslet av tornadoalarmen, sier fylkesdommer Marvin Day.

Et kraftig uværssystem herjer i området, og det er utstedt flere tornadovarsler.

Skader og kollapsede bygninger

Brannvesenet i delstaten Illinois varsler at det er flere skadede etter at en tornado traff et av Amazons lagerhus i Edwardsville. Flere ble innesperret da bygningen kollapset, ifølge brannvesenet.

TV-bilder viser at et stort antall ambulanser har rykket ut til lagerbygningen. Myndighetene opplyser at det er flere skadede. En tjenestemann sier at det var rundt 100 mennesker i bygningen.

– Mine tanker er med folket i Edwardsville i kveld og jeg har vært i kontakt med ordføreren for å tilby alle ressurser vi kan, sier guvernør i Illinois J.B. Pritzker.

I St. Charles, Missouri er minst tre fraktet til sykehus etter at sterke vindkast og en mulig tornado rammet. Det er meldt om skader og kollapsede bygninger en rekke steder, også i Tennessee og Kentucky.

Tornadoer i Missouri har ødelagt flere hjem og redningsarbeidere søker gjennom ruinene for å lete etter skadede eller døde.