Mandag møtes verdens to mektigste menn. Klarer de å slutte å krangle?

Joe Biden og Xi Jinping har ulike syn på svært mye. Men nå er de i hvert fall enige om å ta en skikkelig prat.

12. nov. 2021 18:09 Sist oppdatert nå nettopp

Kort forklart:

Mandag møtes USAs president Joe Biden og Kinas leder Xi Jinping digitalt, bekrefter Det hvite hus.

De to har hatt korte samtaler tidligere i år, men dette blir det første skikkelige toppmøtet.

Møtet skjer på video, hovedsakelig fordi Xi Jinping ikke ønsker å reise utenlands.

Forholdet mellom de to stormaktene har vært surt de siste årene. Toppmøtet kan bli en anledning til å skape litt bedre stemning.

Det begynte med en skikkelig skjennepreken.

Joe Biden hadde vært president i to måneder. For å sette i gang en dialog med kinesiske myndigheter, hadde han sendt utenriksminister Anthony Blinken til Anchorage i Alaska. Der skulle han møte sin kinesiske kollega.

Yang Jiechi, Kinas fremste diplomat, benyttet anledningen til å holde et 16 minutter langt foredrag der han slaktet USAs utenrikspolitikk.

Blinken ble synlig satt ut av situasjonen. Yangs tirade var en overraskelse. Men budskapet fra den kinesiske toppdiplomaten var klart og tydelig: Kinas ledere fremstår som fulle av selvtillit. Og de vet at USA er svekket av pandemien og sterk politisk uro.

Åtte måneder senere skal endelig Biden møte Kinas leder Xi Jinping til et toppmøte. Det blir en gyllen anledning til å få forholdet til å bli litt bedre igjen.

Hvorfor har de ikke møttes før?

Biden og Xi kjenner hverandre egentlig ganske godt. De har møttes mange ganger før Biden ble president. Da Xi reiste rundt i USA i 2012, var det med Biden som reiseleder og turkamerat.

Men som president har ikke Biden fått en skikkelig prat med Xi før nå. De har hatt noen relativt korte telefonsamtaler – én i februar og én i september – men ikke et skikkelig toppmøte.

Pandemien er en viktig årsak. Det dårlige forholdet er en annen. Trolig ønsket begge å finne en vei ut av den dårlige trenden før de kunne møtes til en skikkelig prat.

Hvorfor møtes de ikke ansikt til ansikt?

Igjen er pandemien en viktig årsak. Verdensledere reiser mindre enn før. Men få reiser så lite som Xi Jinping. Han har faktisk ikke vært utenlands siden januar 2020 – rett før verden skjønte hvor alvorlig virusutbruddet i Wuhan faktisk var.

Amerikanerne har gitt uttrykk for at de helst skulle hatt et fysisk møte med Xi – slik Biden hadde med Russlands president Vladimir Putin i Sveits i juni. Men Jake Sullivan, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, sier at et videomøte med Xi er «den nest beste løsningen».

Hvordan ser amerikanerne på Kina?

De siste årene har synet på Kina, både i USA og andre vestlige land, blitt kraftig forverret. Masseinterneringen av uigurer i Xinjiang og den strenge nye sikkerhetsloven i Hongkong er to av årsakene. Den militære opptrappingen i Sør-Kina-havet, særlig i området rundt Taiwan, er en annen.

Flere vestlige land – samt forsvarsalliansen Nato – anser nå Kina som en sikkerhetsrisiko i større grad enn før. Troen på at kineserne skulle utvikle et demokratisk samfunn, er erstattet av en frykt for at Kinas autoritære samfunnsmodell skal spre seg til andre land.

67 prosent av amerikanerne har nå et negativt syn på Kina, ifølge forskningsstiftelsen Pew.

Og hva tenker kineserne om USA?

Gode meningsmålinger er vanskelige å finne i et diktatur som Kina. Men det er liten tvil om at synet på USA er forverret de siste årene. En undersøkelse fra Eurasia Group Foundation i sommer viser at over halvparten av kineserne har et negativt syn på USA, og statlige medier skriver ofte svært negativt om USAs utenrikspolitikk og interne uro.

Hva er hovedproblemene i forholdet?

Hvis man skal koke det ned til én ting, handler det om hvem som skal styre verden fremover. Kina er verdens nest største økonomi og den største handelspartneren til over 100 andre land. Lederne i Beijing viser tydelig at de ønsker større global innflytelse. Det er vanskelig å unngå at det går på bekostning av de eksisterende makthaverne – først og fremst USA.

Joe Biden og Xi Jinping tilbrakte mye tid sammen da Xi reiste rundt i USA i 2012. Den gang var begge visepresidenter.

Biden snakker mye om en «regelstyrt internasjonal orden». Xi, derimot, er opptatt av «suverenitet», altså selvråderett. Disse to kongstankene står i opposisjon til hverandre.

Hva kan komme ut av møtet?

Forventningene er små. Det viktigste er at møtet blir gjennomført. Men nyheten onsdag om at Kina og USA skal samarbeide på klimafronten, anses som en pekepinn på at forholdet er på riktig vei.

USA og Kina trenger hverandre for å løse klimakrisen og å komme seg raskest mulig ut av pandemien. Det bidrar som motivasjon for å skape en hyggeligere tone.

Kanskje kunngjøres noen små fremskritt, for eksempel en avtale om at landene skal begynne å snakke om atomvåpen. Signaler om mindre friksjon i handelen mellom landene kan også være et utfall.

Hva kommer ikke til å skje på møtet?

Xi og Biden kommer ikke til å bli enige om noen av de store stridsspørsmålene. Det er altså liten grunn til å forvente noen kunngjøring om Taiwan, Xinjiang, Hongkong, Huawei, tollbarrierer eller koronavirusets opphav.

Men noen overraskelser kan det vel bli?

Hvis de kommer, vil det trolig være fra Joe Biden. Han er kjent for å løsrive seg fra manus. Blant annet sa han tidligere i høst at USA kommer til å forsvare Taiwan dersom Kina skulle gå til angrep. Skulle han si noe slikt på nytt i møtet med Xi, vil det kunne skape bølger.