FN-rapport: Klimaendringer setter en milliard barn i fare

Verdens barnefond, Unicef, anslår at en milliard barn i 33 land er i ekstrem fare på grunn av klima- og miljøtrusler i sårbare lokalsamfunn.

Klimastreikende barn og unge i en demonstrasjon utenfor Stortinget i 2019.

NTB-Snorre Schjønberg

10 minutter siden

Det er tre år siden Greta Thunberg som 15-åring satte seg ned utenfor Riksdagen i Sverige i skolestreik for klimaet. – Siden ingen andre gjør noe med klimaet, så vil jeg gjøre det. Det er mitt moralske ansvar å gjøre noe, sa hun da.

Tallet kommer fram i Unicefs klimarisikoindeks for barn, som er den første slike rapporten fra Unicef. Det er blitt samlet inn og analysert fakta om barn fra 163 land i verden i arbeidet med rapporten.

Den viser at barn i Afrika og deler av Asia er de mest utsatte og nå står i ekstrem fare på grunn av klimaendringene. 99 prosent av alle barn i verden er utsatt for minst én klimatrussel, heter det i rapporten.

– Klimaendringene er dypt urettferdige. Selv om ingen barn er ansvarlige for stigende globale temperaturer, er det de som må betale den høyeste prisen. Barna fra de landene som er minst ansvarlige for klimaendringer vil lide aller mest, sier direktør i Unicef , Henrietta Fore.

Økt fare for død

I rapporten heter det at barn er mer sårbare for klimaendringer enn voksne, blant annet ved at det er større fare for at de kommer til skade fysisk eller psykisk.

Klimaendringene fører til økt risiko for død for flere barn, heter det.

– For første gang har vi et komplett bilde av hvor sårbare barn er for klimaendringer, og det bildet er fryktelig. Nesten ingen barn vil være upåvirket, sier Fore.

Rapporten viser at en milliard barn er utsatt for ekstremt høye nivåer av luftforurensing. 920 millioner barn er sterkt utsatt for vannmangel, mens 820 millioner er sterkt utsatt for hetebølger.

Unicef-ambassadør Penelope Lea ber politikerne lese rapporten før valget.

Fem krav fra Unicef

Unicef kommer med fem klare råd til myndigheter, næringslivet og relevante organisasjoner:

* Øke investeringene i klimatilpasning som gjelder tjenester for barn.

* Redusere utslippene i henhold til Parisavtalen med omfattende og akutte tiltak.

* Gi barna klimaopplæring og miljøferdigheter.

* Inkludere unge mennesker i alle nasjonale, regionale og internasjonale klimaforhandlinger.

* Sørge for en grønn, karbonfattig og inkluderende gjenoppbygging etter pandemien.

Aktivist ber politikerne lese rapporten

Risikoindeksen slippes på dagen tre år etter at svenske Greta Thunberg startet sin skolestreik for klimaet utenfor den svenske Riksdagen. Thunbergs demonstrasjoner har spredt seg verden rundt.

En av dem som har latt seg inspirere av den svenske aktivisten, er Penelope Lea (17), som er Unicef-ambassadør. Hun påpeker at det er de unge som må håndtere skadevirkningen av klimaendringene.

– Dette gjelder i Norge, men også i et globalt perspektiv. For oss er det helt avgjørende at vi endrer måten vi står i krisen på. Samtidig sitter ikke vi med makten til å handle i dag, men det gjør de eldre, sier Lea.

– Klimakrisen truer sikkerheten vår, freden og forsterker alle andre kriser og konflikter. Jeg håper at alle de norske politikerne før valget leser den nye indeksrapporten, legger hun til.

MDG-leder Une Bastholm mener rapporten er nok et bevis på hvor livsfarlig klimatrusselen er.

Bastholm: Må kjenne vår besøkelsestid

Miljøpartiet de Grønnes leder, Une Bastholm, sier at rapporten er nok et bevis på hvor livsfarlig klimatrusselen er, hvor urettferdig den treffer og hvor mye det haster å ta grep.

– Voksne politikere i rike land bør kjenne sin besøkelsestid nå, sier Bastholm til NTB.

– Klimakrisen er en krise for barn og unge i hele verden, men det er barna i de landene som har bidratt minst til krisen som blir hardest rammet. Som et av verdens rikeste land, en rikdom vi delvis har bygget på eksport av olje og gass, har vi i et sterkt moralsk ansvar for å gå foran i klimakampen, legger hun til.

Bastholm sier det betyr å slutte å lete etter mer olje og gass, gi mer i klimabistand og kutte raskere her hjemme.

– Allerede i dag er en milliard barn i ekstrem fare som følge av klima- og naturkrisen, og hvis vi ikke slutter å pumpe ut klimagasser i atmosfæren, så vil det bli verre, sier Bastholm.