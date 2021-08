Biden sier soldater kan bli værende i Kabul etter august

USAs president Joe Biden sier at amerikanske styrker kan bli værende i Kabul for å fullføre evakuering selv etter at fristen for uttrekking går ut 31. august.

USAs president Joe Biden tror det ville blitt kaos i Afghanistan uansett da USA trakk seg ut.

NTB-AFP-DPA

20 minutter siden

I et intervju med ABC News blir Biden spurt om amerikanske styrker kan bli værende inntil den siste amerikaneren som ønsker det, har blitt evakuert fra Kabul.

– Ja, svarer presidenten.

– Amerikanere bør forstå at vi prøver å få dette gjort før 31. august, men hvis det fortsatt er amerikanske borgere igjen, kommer vi til å bli der også for å få dem ut, sier Biden.

Han sier at de ikke vil la noen amerikanere bli forlatt i Afghanistan. Biden anslår at mellom 10.000 og 15.000 amerikanere må evakueres, i tillegg til mellom 50.000 og 60.000 afghanere som har bistått det amerikanske militæret, skriver BBC. Så langt er 6500 hentet ut.

4500 amerikanske soldater er i landet for å bistå med evakueringen. Men det kommer rapporter om at Taliban-oppørererne som vokter inngangen til flyplassen i Kabul hindrer folk å komme inn. Dette rammer spesielt afghanere.

Vanskelig å hente ut afghanere

I intervjuet sier presidenten at Taliban samarbeider med å evakuere amerikanere og andre utlendinger fra Kabul, men at amerikanske soldater har problemer med å få afghanske allierte som har jobbet for USA, ut av landet.

– De samarbeider med å få amerikanske statsborgere ut, amerikansk personell, ambassadeansatte og så videre, men vi har hatt noen flere vansker med å få ut de som har hjulpet oss mens vi var der, sier Biden.

Biden-administrasjonen har tidligere satt 31. august som siste frist for uttrekking av amerikanske styrker fra Afghanistan. Tidsfristen var en forlengelse av fristen som Bidens forgjenger Donald Trump hadde satt og som opprinnelig skulle ha funnet sted i mai, i henhold til en avtale Trump-administrasjonen inngikk med Taliban.

Uunngåelig kaos

USAs president Joe Biden sier i intervjuet at det var uunngåelig at det ville bli kaos i Afghanistan etter at USA og Nato trakk ut styrkene.

– Ideen om at man på et vis kunne dratt ut uten at det hadde blitt kaos, det tror jeg ikke skjer. Jeg vet ikke hvordan det skulle skjedd, sier Biden som svar på et spørsmål om USA begikk feil i håndteringen av uttrekkingen.

Taliban grep makten i landet etter at USA begynte å trekke sine styrker ut av landet.

– Når lederen for Afghanistans regjering setter seg på et fly og drar av gårde til et annet land, når man ser den omfattende kollapsen i de afghanske styrkene som vi hadde trenet opp, opptil 300.000 soldater, bare legge ned våpnene og utstyret og dra… Det er ganske enkelt det som skjedde, sier presidenten.

– Og spørsmålet vi sto overfor var: Skal vi forplikte oss fra begynnelsen av til å forlate innen tidsfristen vi hadde satt, forlenger vi den til 1. september, eller sender vi ganske enkelt betydelig større styrker til landet?, sier Biden videre.