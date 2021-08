Radioverten snakket ned vaksinen. Lørdag døde han etter å ha blitt koronasmittet.

Phil Valentine advarte lenge mot å ta vaksinen. Så ble han selv smittet. Lørdag døde 61-åringen.

Phil Valentine ba lytterne sine være kritiske og vurdere nøye om det virkelig var nødvendig å ta sprøyten. Og så ble han selv smittet av korona.

Nå er den 61 år gamle radioverten død. Det skriver CNN. Kanalen referer til Phil Valentines arbeidsgiver, WWTN Radio. Også The New York Times forteller om Valentines vaksineskepsis og om hans bortgang.

Han ledet et populært program på kanalen 99.7 WTN i Nashville, Tennessee.

«Phil Valentine, en Nashville-basert konservativ radio talkshow-vert som hadde stilt spørsmål ved om det var nødvendig for alle mennesker å få covid-19-vaksine, døde på lørdag», skriver CNN.

I juli ble 61-åringen innlagt på sykehus på grunn av korona.

Phil Valentine døde lørdag.

Som radiovert hadde Valentine gjentatte ganger nedtonet viktigheten av å ta koronavaksinen. I desember i fjor sa Valentine at han trodde at risikoen for at han ville dø av covid-19 "sannsynligvis var mindre enn én prosent."

Snudde da han ble innlagt

61-åringen ba lytterne være kritiske og vurdere nøye om det virkelig var nødvendig å ta sprøyten.

Men da Valentine ble innlagt med korona, endret han sin mening om vaksinen.

Tidligere hadde han anbefalt sine lyttere til å gå gjennom det han kalte egen helserisiko. Det var slik han selv hadde landet på ikke å ta vaksinen.

– Har du underliggende helseproblemer, bør du antagelig ta vaksinen. Har du ikke forhøyet risiko for å dø av covid-19, er det antagelig tryggere å la være, skrev han da.

En radiovert som hånet covid, og deretter oppfordret sine tilhengere til å bli vaksinert, er død, skriver The New York Times.

Radioprofilens bror mener at Valentine har hatt stor innflytelse på en del mennesker.

– Faktum er at mange ikke tok vaksinen fordi han ikke gjorde det.

Det har broren Mark Valentine sagt til The New York Times.

Hylles etter døden

Etter nyheten om hans død, er Valentine ifølge CNN blitt hyllet av flere.

"Maria og jeg er dypt bedrøvet over tapet av Phil Valentine og ber for familien hans når de navigerer i de vanskelige dagene som kommer," skrev Tennessee -guvernør Bill Lee på Twitter.