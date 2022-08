Nancy Pelosi har landet på Taiwan

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

I praksis har Taiwan fullt selvstyre. Men Kina insisterer fortsatt på at Taiwan skal underlegges Beijing og har truet med å invadere øya hvis Taiwan formelt erklærer selvstendighet.

Det spente forholdet mellom Kina og Taiwan bedret seg på 2000-tallet. Taiwan har enorme investeringer i Kina, og Kina er Taiwans største handelspartner. I 2015 møttes presidentene for de to landene for første gang siden 1949.

Da Taiwans nye president Tsai Ing-wen i 2016 nektet å akseptere Kinas doktrine om at Taiwan er en del av «ett Kina», brøt Beijing all formell kontakt.

USA regnes som en uformell alliert av Taiwan, som har innført en demokratisk styreform med valg og flerpartisystem.

I 1979 anerkjente USA at Taiwan er en del av «ett Kina», og at regjeringen i Beijing representerer hele Kina. President Joe Biden gjentok i vår at USA vil forsvare Taiwan militært hvis øya invaderes.

Taiwan har en befolkning på rundt 23,5 millioner mennesker, mens Kina har omkring 1,4 milliarder innbyggere.