Nancy Pelosi har landet på Taiwan. - Vi kan ikke bare stå og se på at Kina fortsetter å true Taiwan, sier hun.

– Amerikas solidaritet med folket på Taiwan er viktigere i dag enn noengang, tvitret Pelosi etter at hun hadde landet i Taipei.

Nancy Pelosi går ned flytrappen på Songshan-flyplassen i Taipei. Helt frem til hun landet var det usikkert om hun faktisk skulle besøke øya.

2. aug. 2022 16:33 Sist oppdatert 25 minutter siden

Omgitt av en ventende menneskemengde kom Nancy Pelosi ned flytrappen Songshan-flyplassen i Taipei, iført munnbind. Hun landet 16.46 norsk tid.

Det har vært knyttet stor spenning til om speakeren i Representantenes hus i den amerikanske kongressen faktisk skulle besøke Taiwan tirsdag. Hun leder en kongressdelegasjon med demokrater på en rundreise i Asia.

Like før flyet med 82 år gamle Pelosi landet, fløy flere fly fra det kinesiske flyvåpenet gjennom Taiwanstredet.

– Amerikas solidaritet med folket på Taiwan er viktigere i dag enn noengang, tvitret Pelosi rett etter at hun ankom landet.

Avviser at besøket er en kursendring

Hun sa at delegasjonen vil støtte Taiwans levende demokrati, og at besøket på ingen måte står i motsetning til amerikansk, langsiktig politikk. I en kunngjøring understreket hun at besøket ikke innebærer noen kursendring i USAs politikk overfor Kina og Taiwan.

Pelosi ble møtt på flyplassen av en delegasjon ledet av Taiwans utenriksminister Joseph Wu.

USA anerkjente i 1979 Taiwan som en del av «ett Kina», representert av regjeringen i Beijing. Det samme gjør Norge og det store flertallet av verdens land, samt FN.

Amerikanske presidenter har imidlertid i alle år siden understreket at USA vil forsvare Taiwan militært dersom styrker fra det kinesiske fastlandet angriper.

Tirsdag besøkte Nancy Pelosi parlamentet i Kuala Lumpur i Malaysia.

– Vi må ikke glemme løftet til Taiwan

– Vi må ikke glemme løftet vi en gang ga til Taiwan. Vi må stå sammen med Taiwan, en øy preget av motstandsyktighet, skriver Pelosi i et innlegg i The Washington Post. Det ble publisert samtidig med at hun landet. Det har tittelen «Hvorfor jeg leder en kongressdelegasjon til Taiwan.»

- Vi kan ikke bare stå og se på at det kinesiske kommunistpartiet fortsetter å true Taiwan - og selve demokratiet, skriver hun.

I innlegget kommer hun med krass kritikk av Folkerepublikken Kina. Hun skriver at Beijing har intensivert spenningen overfor Taiwan dramatisk.

Kina har økt patruljering med bombefly, jagerfly og overvåkingsfly nær og til og med over Taiwans luftrom, ifølge Pelosi. Hun skriver at Kinas hær «sannsynligvis forbereder seg på å forene Taiwan med Kina med makt».

I innlegget skriver hun at Kina har også har tatt kampen inn i cyberspace, og lansert en rekke angrep på taiwanesiske myndigheter hver dag. Samtidig presser Beijing Taiwan økonomisk. Og de presser globale selskaper til å kutte båndene til øya.

Pelosi påpeker at Kina skremmer land som samarbeider med Taiwan.

Fakta Fakta om Kina og Taiwan Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan. I praksis har Taiwan fullt selvstyre. Men Kina insisterer fortsatt på at Taiwan skal underlegges Beijing og har truet med å invadere øya hvis Taiwan formelt erklærer selvstendighet. Det spente forholdet mellom Kina og Taiwan bedret seg på 2000-tallet. Taiwan har enorme investeringer i Kina, og Kina er Taiwans største handelspartner. I 2015 møttes presidentene for de to landene for første gang siden 1949. Da Taiwans nye president Tsai Ing-wen i 2016 nektet å akseptere Kinas doktrine om at Taiwan er en del av «ett Kina», brøt Beijing all formell kontakt. USA regnes som en uformell alliert av Taiwan, som har innført en demokratisk styreform med valg og flerpartisystem. I 1979 anerkjente USA at Taiwan er en del av «ett Kina», og at regjeringen i Beijing representerer hele Kina. President Joe Biden gjentok i vår at USA vil forsvare Taiwan militært hvis øya invaderes. Taiwan har en befolkning på rundt 23,5 millioner mennesker, mens Kina har omkring 1,4 milliarder innbyggere. Kilde:NTB Vis mer

« I møte med det kinesiske kommunistpartiets akselererende aggresjon, bør vår kongressdelegasjons besøk sees på som en utvetydig uttalelse om at Amerika står sammen med Taiwan, vår demokratiske partner, når det forsvarer seg selv og sin frihet,» står det.

Pelosi er den mest høytstående amerikanske politikeren som besøker øya siden 1997.

På forhånd hadde Kina varslet at «de ikke vil sitte stille» dersom Pelosi besøker Taiwan. Som Demokratenes leder i Representantenes hus anses hun av Kina som en stedfortreder for president Joe Biden.

Talsperson John Kirby i Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsråd sa mandag at Pelosi er i sin fulle rett til å besøke Taiwan.

– Det er ingen grunn til at Beijing skal vri et potensielt besøk i tråd med langvarig amerikansk politikk til en slags krise, sa Kirby.

Besøket vil provosere kraftig

Hennes besøk i Taiwan vil provosere Kina kraftig. Kina anerkjenner ikke Taiwans suverenitet. Tirsdag fløy flere kinesiske kampfly tett på sjøgrensen mot Taiwan og øvde på taktiske manøvre, ifølge Reuters.

Tirsdag gikk også børsene i Asia i rødt etter økt spenning mellom USA og Kina om Pelosis mulige Taiwan-besøk.

Ifølge taiwanske medier tirsdag kveld skulle Pelosi tilbringe natten på øya. Sperringer var satt opp utenfor Grand Hyatt Hotel i Taipei, der den amerikanske lederen var ventet å sjekke inn. Bygninger i hovedstaden var lyst opp med skjermer der Pelosi ble ønsket velkommen.

Ifølge presidentkontoret på Taiwan skal president Tsai Ing-wen møte Pelosi på sitt kontor onsdag morgen før de har lunsj sammen.

Hangarskipet USS Ronald Reagan og tre andre amerikanske krigsskip befant seg i farvannet øst for Taiwan tirsdag, skriver nyhetsbyrået Reuters. Den amerikanske marinen sier de er på rutineoppdrag.