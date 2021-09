Senator mener abortforbudet i Texas var en heldig avledning for Joe Biden

En programleder på MSNBC, en TV-kanal, sa i helgen at «vi har nå en ekte tjenerinne (handmaid) i domstolen». Dette hentydet til Amy Coney Barrett. Hun ble ny dommer i høyesterett i fjor høst. Ordbruken viser til et begrep fra den dystopiske TV-serien og romanen The Handmaid’s Tale. Barrett skal også ha hatt denne tittelen da hun hadde et kirkelig verv.