Verden Etiopia Unike bilder viser forholdene i fredsprisvinnerens land Barna dør av sult. Legene som prøver å redde dem, besvimer av matmangel.

27. sep. 2021 19:58 Sist oppdatert nå nettopp

4. november 2020 startet krigen i Tigray. Så stengte statsminister Abiy Ahmed nettet i regionen.

Alt av kommunikasjon forsvant. Det var ikke lenger mulig å ringe ut eller inn. Små drypp av nyheter nådde likevel ut. Om massedrap, voldtekt som våpen og destruering av mat.

I april kom den første meldingen om at folk døde av sult. En hungersnød i anmarsj, varslet eksperter. I juli sa FN at den for alvor har inntatt Tigray.

En pågående blokade gjør det umulig å vite hvor ille situasjonen er. Journalister og bistandsarbeidere nektes innreise.

Aftenposten har fått unik dokumentasjon som viser det FN kaller tiårets verste sultkatastrofe.