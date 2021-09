Telenor vil selge seg ut av Myanmar etter press fra militærjuntaen. Nå kan planene skrotes.

Kunder står i kø utenfor en Telenorbutikk i Yangon, Myanmar i 2014. Dataene deres står i fare for å havne i klørne til militærjuntaen, som FN anklager for forbrytelser mot menneskeheten.

Norsk selskap mener salget må settes på vent mens OECD-klage behandles.

27. sep. 2021 11:23 Sist oppdatert nå nettopp

Etter seks år som Myanmars ledende mobiloperatør, kastet Telenor inn håndkleet.

Det ble kjent i juli etter flere måneder med spekulasjoner. Og etter enda flere måneder med press fra landets ledende militærjunta. Den tok makten i landet etter et blodig kupp i februar.

Det skapte rabalder. Massearrestasjoner, demonstrasjoner og politisk kaos har preget Myanmar siden.

Militærjuntaen har ikke vært begeistret for folkets motstand. Tusenvis av opposisjonelle er drept og fengslet. Telenor ble bedt om å tilrettelegge så militærjuntaen kan overvåke befolkningen.

Det nektet selskapet. Telenor vurderte at det beste ville være å selge virksomheten i landet.

Nå kan planene legges på is.

Redd for at dataen selges

Årsaken er et brev som ble sendt i juli. Brevet var signert 474 sivilsamfunnsorganisasjoner i Myanmar.

Organisasjonene uttrykte stor misnøye med Telenors salg. Årsaken er hvem de solgte til.

Selskapet som vant budrunden var M1 Group. Det libanesiske selskapets grunnleggere og eiere er Najib og Taha Mikati. Brødrene har lenge toppet listen over Libanons rikeste. Begge er verdt over 23 milliarder dollar, ifølge Forbes.

Senere ble M1 Group kjøpt opp av MTN Group. Brødrene eier i dag 10 prosent av selskapet.

MTN Group er kjent for å etablere seg i diktaturer. Blant annet er selskapet anklaget for å betale bestikkelser til Taliban. Og for å støtte terror i Irak indirekte.

Telenor forsvarte salget til M1 Group. Selskapet sa at de ikke hadde funnet noe direkte forhold mellom M1 og militærjuntaens ledelse. Likevel er sivilsamfunnsorganisasjoner i Myanmar bekymret.

De frykter at M1 Group vil gi militærjuntaen tilgang på dataen deres. Det fortalte en av dem som var med å signere brevet til Aftenposten.

Brevet var adressert til avtroppende statsminister Erna Solberg og Telenors konsernsjef Sigve Brekke.

Men de var ikke de eneste som fikk brev.

Må møte til megling

Sivilsamfunnsorganisasjonene tok også kontakt med det nederlandske forskningsinstituttet SOMO.

De mener Telenor har vist «mangel på aktsomhet» under salget.

Derfor klaget de Telenor inn til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Blant annet mener de Telenor:

Har feilet i å undersøke risikoen ved å selge til M1 Group. Da særlig hvordan det vil påvirke menneskerettigheter.

Har feilet i å kommunisere med folk som kan påvirkes av salget.

Mandag 27. september ble det kjent at klagen er godkjent til behandling. OECDs kontaktpunkt i Norge skal håndtere den.

Deres oppgave er å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Samt å bidra til å håndtere enkeltsaker om etterlevelse av retningslinjene.

Kontaktpunktet skal derfor megle mellom Telenor og de 474 sivilsamfunnsorganisasjonene.

Planen er at dette skal skje i Oslo, får Aftenposten opplyst.

Mener salget må settes på vent

Forum for utvikling og miljø (ForUM) har kritisert Telenors salg. I lys av at klagen nå er godkjent ber de regjeringen sette salget på vent. I hvert fall frem til klagen er behandlet. Den norske stat eier 53 prosent av Telenor.

– At OECDs Kontaktpunktet vil behandle klagen betyr at det er en reell mulighet for at Telenor har brutt med retningslinjene for ansvarlig selskapsdrift.

Det sier Diego Foss, fagrådgiver i ForUM, i en pressemelding.

– Vi mener at salget må settes på vent frem til det er avklart om Telenor har handlet innenfor de anerkjente standardene for ansvarlig næringsliv.

Telenor og Nærings- og fiskeridepartementet har hittil ikke uttalt seg om klagen.