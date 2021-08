Hva skjer uten Golfstrømmen? Vi kan få svaret raskere enn ventet, viser ny studie.

Bading og tropenetter. Vi kan takke havstrømmene i Atlanterhavet for den norske sommeren.

Byen Narsaq sør på Grønnland er ikke særlig mye lenger nord enn Oslo. Isfjell finner man likevel aldri i Oslofjorden. Bildet er fra 2009.

Ikke på 1000 år har systemet av havstrømmer i Atlanterhavet vært svakere. Det konkluderte forskere i februar, meldte The Guardian.

Strømmene frakter varmt vann fra kysten av Afrika og Sør-Amerika, via den engelske kanal, og opp langs norskekysten. Det bidrar til at kystområder og havner langt nord i Norge er isfrie, til tross for at de ligger over Polarsirkelen.