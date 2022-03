Da Nadezjda Losynskaya (90) var ti år ble hun bombet av fascistene. Nå blir hun bombet av Putin.

– Nå, i min alder, har jeg mye sorg. Jeg forstår ikke hva som venter våre barn, barnebarn, og oldebarnet mitt, som er ett år og ni måneder gammel, sier Losynskaya (90) fra den ukrainske byen Odesa.

For Nadezjda (90) vekker bombingen av Ukraina dårlige minner. Det var i 1941 at rumenske og tyske nazister invaderte den sovjetiske havnebyen Odesa. Da var hun ti år gammel.

7. mars 2022 19:25 Sist oppdatert nå nettopp

– Ingen av oss ventet at krigen skulle bryte ut, forteller Losynskaya til Aftenposten. Vi snakker med henne via hennes barnebarn i Odesa. Søndag publiserte Aftenposten et intervju med sønnen hennes, den kjente komikeren og poeten Igor Losinsky (59).