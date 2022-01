– Faren for militær konflikt i Europa er reell

BRUSSEL (Aftenposten): Det var stort alvor over Nato-sjef Jens Stoltenberg budskap fredag kveld. I stedet for avspenning, mener han Russlands opptrapping fortsetter.

– Vi ser dessverre ingen nedskalering av konflikten. Snarere tvert om, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg etter dagens utenriksministermøte i Brussel.

7. jan. 2022 19:40 Sist oppdatert nå nettopp

Fredagens ekstraordinære Nato-møte hadde én sak på dagsordenen: Den dramatiske spenningen mellom Ukraina og Russland og opptrappingen av russiske styrker langs Ukrainas grense.

Etter møtet ga Stoltenberg sin oppsummering til pressen.

– Dessverre ser vi ingen tegn til nedskalering av konflikten. Snarere tvert om, sa han og trakk frem tre punkter:

Russernes styrkeoppbygging på grensen til Ukraina fortsetter.

Russerne fortsetter sin truende retorikk.

Russerne har en merittliste som viser at de også tidligere har gått aggressivt til verks mot naboland.

– Det betyr at risikoen for en militær konflikt i Europa er reell. Det bekymrer oss alle, sa Stoltenberg.

Dystert bakteppe

Bakteppet er kjent: Russland har plassert ut titusenvis av soldater langs Ukrainas grense. Ukrainerne frykter invasjon. Russland påstår at det er Vesten som truer og driver skremselspropaganda.

Før jul kom Russland med en rekke krav om sikkerhetsgarantier fra USA og Nato.

Blant annet krever Russland at Nato ikke skal utvides østover og at Georgia og Ukraina aldri kan bli medlemmer av Nato.

Kreml krever også garantier for at Nato ikke etablerer nye militærbaser i tidligere sovjetrepublikker, eller utplasserer raketter i områder der de kan nå russisk territorium.

Nato-sjefen var også tydelig på at europeerne må få en plass ved bordet når europeisk sikkerhet diskuteres.

Disse kravene har Nato-sjef Jens Stoltenberg blankt avvist: Han mener de er helt uakseptable og at alle land må ha rett til å velge sin egen vei.

Les mer om Russlands krav nederst i saken

Pistol mot tinningen

Neste uke skal det være flere møter om krisen. Det viktigste skjer onsdag. Da har Stoltenberg invitert Russland til et møte i det formelle kontaktorganet Nato-Russland-rådet.

Dette forumet har ligget dødt siden sommeren 2019. Da brøt Russland sine diplomatiske forbindelser med Nato og stengte sitt Nato-kontor i Brussel. Det skjedde etter at Nato utviste det de mente var russiske agenter i den russiske delegasjonen.

Men onsdag er Nato og Russland blitt enige om å møtes. Fra russisk side møter viseutenriksminister Aleksandr Grusjko og Russlands viseforsvarsminister Aleksandr Fomin, ifølge VG.

USAs utenriksminister var tidligere i uken ikke særlig optimistisk med tanke på hva dialogen med russerne ville føre til.

Men USAs utenriksminister Anthony Blinken er ikke veldig optimistisk:

– Det er vanskelig å se for seg et reelt gjennombrudd i en atmosfære preget av trusler, eskalering og med en pistol rettet mot Ukranias hode, sa Blinken tidligere i uken.

På pressekonferansen fikk Stoltenberg også spørsmål om ikke Nato bare gjør vondt verre ved å gå i dialog med russerne og på den måten gi dem legitimitet.

– Det er ingen motsetning mellom dialog og avskrekking. Jeg mener det er riktig å møte russerne når de nå endelig ønsker å snakke med oss. Jeg håper det kan bli starten på en ny prosess, sa han.

Ønsker ikke å utkjempe en krig – vil avverge en

Stoltenberg var også klar på at Nato håper på det beste, men er forberedt på det verste.

– Nato er en forsvarsallianse og vi ønsker ikke å utkjempe en krig, men å avverge en, sa han.

Samtidig var han lettet over at Russland har gått med på å delta i møter, med USA, Nato-landene og Osse de neste dagene.

– Nato vil forsøke alt for å få til en meningsfull dialog. Men den må baseres på prinsippene for europeisk sikkerhet, og med Ukraina til stede, sa Stoltenberg – men holdt faren åpen for at diplomati ikke lykkes.

Europeerne må med

Nato-sjefen var også tydelig på at europeerne må få en plass ved bordet når europeisk sikkerhet diskuteres.

EU og EUs utenrikssjef Josep Borrell har den siste uken uttrykt sterk misnøye over å ha følt seg parkert på sidelinjen i spørsmål som gjelder Europas fremtidige sikkerhetspolitiske arkitektur.

– EU kan ikke bli en nøytral tilskuer i disse viktige diskusjonene, sa han og advarte mot et nytt Jalta. Det var avtalen hvor Sovjetunionen, USA og Storbritannia etter 2. verdenskrig delte Europa i sine interessesfærer.

– Tiden der to stormakter skal dele interessesfærer mellom seg tilhører fortiden, ikke 2022, sa han.

Fredag fikk han støtte av Stoltenberg på disse punktene.

Fakta Slik blir skjebneuken Mandag og tirsdag møtes amerikanske og russiske diplomater i Genève i et forsøk på å legge til rette for et vellykket møte i Nato-Russland-rådet.

Onsdag 12. januar har Stoltenberg invitert Russland til et møte i det formelle kontaktorganet Nato-Russland-rådet, som ikke har møttes siden sommeren 2019. Da brøt Russland sine diplomatiske forbindelser med Nato. Det skjedde etter at Nato utviste det de mente var russiske agenter ved den russiske delegasjonen.

Torsdag 13. januar er det et møte om situasjonen i Ukraina i Osse, organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Vis mer