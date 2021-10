Linkedin gir opp i Kina, presset for sensur blir for sterkt

Kineserne kan ikke lenger delta der «hele verden» møtes. Fra før var Facebook og Twitter blokkert. Nå trekker Linkedin seg ut.

Når Linkedin forsvinner, har ikke lenger kineserne adgang til noen vestlige sosiale plattformer.

14 minutter siden

Torsdag skrev ledelsen i Linkedin i Kina at de «lar solen gå ned» over plattformen.

Tidligere har kinesere blitt hindret i å bruke plattformer som Facebook, Youtube og Instagram. På disse mediene deles som regel hverdagshendelser, bilder og filmsnutter. Linkedin bærer mer preg av brukernes yrke og utdanning. Mange legger ut CV-en sin for å se om de kan få ny jobb.

Toner ned betydningen

Sammenlignet med Facebook og Instagram er Linkedin et lite nettverk, med rundt 775 millioner brukere. 54 millioner av dem var i Kina.

Facebook har 2,3 milliarder brukere, mens datterselskapet Instagram har 1,3 milliarder. Linkedin er heleiet av Microsoft.

Ifølge The Financial Times forsøker bedriften å tone ned betydningen av å måtte stenge i Kina. Linkedin har lenge slitt med å følge kinesernes påbud og forbud. Natt til torsdag «så de ut til å kaste inn håndkleet», ifølge The Financial Times.

The New York Times sier at beslutningen skyldes «et utfordrende miljø».

De vestlige mediene skriver at Linkedin i høyden vil fortsette med en slags «stilling ledig-side» i Kina. Kineserne selv skaper et helt annet inntrykk. Der hevder bedriftens lokale ledelse at kineserne fortsatt skal få dele innhold og ha kontakt med utlandet.

Sensurerte diskusjonen

Kinesiske Linkedin-brukere spør hvem de skal tro på. De har sitt eget sosiale nettverk. På Weibo dukket det raskt opp bilder av de kinesiske og amerikanske forklaringene.

«Hvem skal vi tro på», spurte de.

Det tok ikke lang tid før kinesiske myndigheter begynte å sensurere Weibo.

USA får smake egen medisin

I flere omganger har kineserne klaget over at Linkedin slipper til kritisk innhold. Fra å være en samling CV-er og en arena for hodejegere, har det også blitt en plattform for bloggere og diskusjon. Derfor økte presset mot de amerikanske eierne. Kina ønsket at kritisk innhold skulle fjernes. Ikke minst krevde kineserne at Linkedin skulle fjerne innhold fra journalister, melder BBC.

Det siste året har Linkedin flere ganger fulgt ordre fra kineserne og sensurert innhold.

I tillegg klager Kina over selskapets datasikkerhet. De frykter at amerikanske myndigheter kan få personopplysninger. Dette er argumenter amerikanerne kjenner fra før. Da president Donald Trump ville forby den kinesiske appen Tiktok, var de viktigste argumentene personvern og datasikkerhet.

Sosiale medier samler inn data som kan brukes til ganske detaljerte oversikter over brukernes personlighet og aktivitet. Dette er informasjon som kan brukes til å målrette reklame. Frykten er at informasjonen også kan deles med myndighetene, eller lekke ut til uvedkommende.