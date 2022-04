Dette skjedde i Ukraina i natt

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til søndag 24. april.

Russiske militærkjøretøyer beveger seg i et område kontrollert av russisk-støttede separatiststyrker i Mariupol, lørdag 23. april.

NTB

24. apr. 2022 07:21 Sist oppdatert 7 minutter siden

* Nye bevis viser at russiske styrker har drept titusener av sivile i Mariupol og deretter forsøkt å dekke over drapene, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Han sier i sin daglige videotale at Ukraina har avlyttet russiske samtaler om «hvordan de skjuler sporene av sine kriminelle handlinger».

* FN-sjef António Guterres skal møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i morgen før han drar videre til Russland og til sist Ukraina, i et forsøk på å få slutt på krigen i Ukraina. Det kunngjorde kontoret hans i natt. Tyrkia har forsøkt å megle mellom Ukraina og Russland. Fra før er det klart at Guterres skal besøke Moskva tirsdag, og deretter Ukraina på torsdag.

* Ukraina hevder å ha gjennomført angrep mot 17 russiske militære mål i løpet av gårsdagen. Målene besto av tre russiske luftfartøy, fem krysserraketter og ni droner. Det melder CNN, som siterer en uttalelse fra Ukrainas forsvarsdepartement.

* Seks sivile er drept i et russisk angrep mot en landsby i Luhansk øst i Ukraina, ifølge regionens guvernør. – Landsbyen Hirske ble utsatt for kraftige russiske angrep gjennom hele lørdagen. Seks innbyggere i landsbyen er drept, skriver guvernør Sergij Gaidaij på meldingstjenesten Telegram.

* Flere observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) er blitt pågrepet i Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina, ifølge organisasjonen.

* Ukrainsk etterretning anklager Russland for å innkalle sivile ukrainere fra de okkuperte regionene Kherson og Zaporizjzja til russisk militærtjeneste. Det skriver det britiske forsvarsdepartementet i en oppdatert etterretningsrapport. De viser til at lignende allerede har skjedd på den annekterte Krim-halvøya og i russisk-kontrollerte områder i Donbas-regionen.