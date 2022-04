Minst 13 skadet etter skyting på T-banen i New York

Minst fem personer er skutt og 13 skadet på T-banen i New York. Politiet jakter en ukjent gjerningsperson.

Dette er et av bildene som sirkulerer i sosiale medier fra T-banestasjonen. Ifølge New Yorks brannvesen er minst 13 personer såret i angrepet.

12. apr. 2022 15:33 Sist oppdatert nå nettopp

Hendelsen skal ha skjedd i Brooklyn i New York, melder det lokale brannvesenet.

Ifølge Reuters skal det ha blitt skutt mot flere mennesker på en T-banestasjon i bydelen. Det ble først meldt om at det var funnet eksplosiver på steder, men dette er ikke bekreftet. Gjerningspersonen er fortsatt på frifot, over to timer etter at angrepet skal ha skjedd.

Politiet melder at det ikke er noen aktive eksplosiver på åstedet. Flere melder at det ble brukt en form for røykgranater i angrepet.

CNN og The New York Times skriver at 13 mennesker skal være såret i angrepet. Dette skal være bekreftet av brannvesenet. Fem av disse skal være skutt. Andre medier melder om 11 skadde. Flere er kjørt til sykehus.

Jakter gjerningsperson

Hva som skal ha skjedd, er foreløpig uklart. Ifølge vitneskildringer som er gjengitt av flere medier, skal gjerningspersonen ha hatt på seg en oransje refleksvest som ofte brukes av bygningsarbeidere. The New York Times melder at skytingen skal ha skjedd på perrongen på en T-banestasjon i Brooklyn. Det er også meldt at gjerningspersonen skal ha begynt å skyte inn i en T-banevogn.

Angrepet skal ha skjedd på T-banestasjonen på 36th street i Brooklyn, sør for Manhattan. Noen medier melder at angrepet skal ha startet på T-banestasjonen 25th Street, som er første stopp lenger nord.

Tabloidavisen New York Daily News skriver at angrepet skal ha startet der. Gjerningspersonen skal ha kastet røykgranater inn i en t-banevogn og skutt inn i vognen. Videoer fra sosiale medier viser røyk som siver ut av t-banevognene idet det ankommer T-banestasjonen på 36th Street. Flere skadde kommer også ut av den ene vognen.

Avisen melder at gjerningspersonen også skal ha hatt på seg gassmaske. Angrepet skal ha skjedd under morgenrushet rundt klokken halv ni lokal tid, ca. kl. 14.30 norsk tid.

Politiet rykket ut med store styrker etter angrepet tirsdag morgen på en T-banestasjon i New York.

Bilder viser sårede

Bilder som er publisert av lokale medier, viser det som skal være åstedet for skytingen. På bildene kan man se flere sårede personer liggende på gulvet på perrongen. Flere bilder og videoer på sosiale medier viser store oppbud av nødtjenester i nærheten.