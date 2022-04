Ti skutt og såret etter skyting på T-banen i New York. Angrepet etterforskes ikke som terror.

NEW YORK/OSLO (Aftenposten): Ti personer er skutt og såret på T-banen i New York. Ytterligere seks er skadet. Politiet jakter en ukjent gjerningsperson. Saken etterforskes ikke som terror, sier New Yorks politimester.

Dette er et av bildene som sirkulerer i sosiale medier fra T-banestasjonen. Ifølge New Yorks brannvesen er minst 13 personer såret i angrepet.

12. apr. 2022 15:33 Sist oppdatert nå nettopp

Hendelsen skjedde i Brooklyn i New York. En person skal ha utløst en røykbombe og skutt på andre passasjerer om bord i en T-banevogn rundt kl. 14.30 norsk tid.

Politimester Keechant Sewell beskrev angrepet slik:

– Klokken 8.24 ventet et tog på å kjøre inn på perrongen på stasjonen i 36. gate. Om bord var en mann som hadde på seg en gassmaske. Han tok ut en røykgranat av sekken sin og utløste denne. Han åpnet deretter ild mot passasjerer på toget, sa politimesteren på en pressekonferanse.

Gjerningspersonen var tirsdag kveld norsk tid fortsatt på frifot. Sewell sier at angrepet foreløpig ikke etterforskes som terror. Motivet bak angrepet er ukjent, sier hun.

Ifølge politiet ble 16 personer skadet i angrepet. Ti av disse skal være skutt og såret, fem av dem alvorlig.

– Det er ingen med livstruende skader etter det vi vet, sa Sewell.

Etterforskes ikke som terror

Et stort område rundt T-banestasjonen 36. Street var avsperret. Myndighetene sendte også ut nødmeldinger til byens innbyggere der de ba alle holde seg unna kvartalene der skytingen fant sted.

– Det er ingen eksplosiver på T-banen. Denne saken blir heller ikke etterforsket som terror, sa Sewell.

Det ble først meldt om at det var funnet eksplosiver på stedet, men dette er ikke bekreftet. Politiet melder at det ikke er noen aktive eksplosiver på åstedet.

– Vi har en aktiv skytter på frifot i New York. Denne personen må anses å være veldig farlig, sa New Yorks guvernør Kathy Hochul.

Skjøt inne i T-banevogn

Ifølge politiet skal gjerningspersonen ha hatt på seg en grå hettegenser og grønn refleksvest som ofte brukes av bygningsarbeidere og T-baneansatte. Angrepet skjedde i en T-banevogn på vei nordover mot Manhattan, ifølge politiet.

Videoer fra sosiale medier viser røyk som siver ut av vognene idet T-banen ankommer T-banestasjonen. Flere skadede kommer også ut av den ene vognen.

– T-banevognen min åpnet til fullstendig kaos. Det var røyk, blod og folk som skrek, sa et øyenvitne til den lokale radiostasjonen 1010 Wins.

Øyenvitnet beskrev den samme røykutviklingen fra T-banevognen som videoene fra åstedet viser.

fullskjerm





















fullskjerm neste Politiet sjekker overvåkningskameraer nær åstedet. 1 av 10 Foto: ANDREW KELLY / Reuters

Bilder viser sårede

Bilder som er publisert av lokale medier, viser det som skal være åstedet for skytingen. På bildene kan man se flere sårede personer liggende på gulvet på perrongen. Det er blodpøler på gulvet. Enkelte får førstehjelp av medpassasjerer.

Skytingen skjedde etter det nyhetsbyrået AP og New York Times omtaler som «en rekke» skytinger og voldshendelser i byen. Flere av disse skal ha skjedd på T-banen. I januar ble en kvinne drept av en fremmed mann som dyttet henne foran en T-bane.

Drapsraten øker igjen i New York. Det gjør Ahmed Bouani bekymret.

Føler seg ikke trygge

Flere av dem Aftenposten snakker med, som bor i og jobber nabolaget rundt 36th Street Station, sier angrepet har gjort dem redde. Ahmed Bouani (58) flyttet fra Algerie til New York tidlig på 1990-tallet, da drapsraten i byen var svært høy. Han frykter byen er på vei tilbake til en lignende situasjon.

– Jeg føler meg ikke trygg lenger. Særlig dette nabolaget er blitt farligere de siste årene. For et halvt år siden ble jeg angrepet i bilen min da jeg sto på rødt lys. Jeg ble slått og blødde fra ansiktet, sier Bouani.

Han føler seg likevel tryggere i bilen enn på T-banen.

– Jeg kommer til å holde meg unna T-banen etter dette. Uskyldige folk er blitt angrepet på vei til jobb. Gjerningsmannen er ennå ikke tatt. Det er skummelt, sier Bouani.

Kaféeier Anastacio Ramos hørte om angrepet fra kunder som hadde tatt T-banen.

– Dette er USA. Man vet aldri hva som skjer. I dag var det New York, det kan være en annen by i morgen, sukker han.

Ramos legger til at han håper det ikke er snakk om et terrorangrep.