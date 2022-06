Verden Krigen i Ukraina Krigen har endret Europa. Den har også endret Jens Stoltenberg.

WASHINGTON D.C. (Aftenposten): Som statsminister og Nato-sjef har Jens Stoltenberg møtt to versjoner av Vladimir Putin. Fortsatt er det ting han jobber med å forstå.

– Få kriger i verdenshistorien har vært tydeligere varslet enn Ukraina-krigen. Det er det paradoksale. Vi var veldig godt forberedt, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Likevel ble krigen et sjokk som har endret Europa fundamentalt. Vesten har samlet seg om et historisk tøft sanksjonsregime mot Russland. Sverige og Finland har søkt Nato-medlemskap. En rekke land planlegger store økninger i forsvarsbudsjettene. For å nevne noe.

Krigen har også endret Jens Stoltenberg.

– Jeg har måttet ta inn over meg at økonomi og sikkerhet er mye tettere sammenvevd enn jeg i mange år trodde. Det har vært en viktig personlig erkjennelse, og den ble veldig forsterket etter invasjonen av Ukraina, sier Stoltenberg til Aftenposten i Washington D.C.