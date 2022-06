Dronningen overrasket igjen. Hadde invitert Paddington til te på slottet foran jubileumskonserten i London

LONDON (Aftenposten): Thank you Ma´am! Med disse tre enkle ordene ble dronning Elizabeth hyllet med en jubileumskonsert som satte fyr på hele følelsesregisteret til både de kongelige og briter flest i går kveld.

22.000 mennesker omkranset Buckingham Palace under den storslåtte konserten foran slottet.

5. juni 2022 07:41 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette er til å få frysninger av. Nydelig. Storslått.

På Twitter rant det over av positive kommentarer.

BBCs TV-produksjon ble rost opp i skyene som noe av det beste som er laget. Både de 22.000 som var til stede på The Mall, den kjente paradegaten som fører opp til Buckingham Palace, og TV-seere verden over fikk en opplevelse de sent vil glemme.

– What a wonderful night, skriver Daily Mail som har tapetsert sin nettside med klipp fra kjendis-opptredener og de kongeliges reaksjoner.

Konserten blir sammenlignet med den storslåtte åpningsseremonien under sommer-OL i 2012. Da entret Dronning Elizabeth OL-stadion i fallskjerm sammen med James Bond.

Nå hadde hun overraskende tatt regi igjen.

Happy Jubilee, Ma´am

I en filmsnutt som ble sendt rett før konserten startet, ser vi dronningen og Paddington i et lite privat teselskap på slottet. Den verdenskjente bjørnen kjent fra barnebøker og filmer gjør som vanlig ingen elegant opptreden.

Men dronningen tar det pent. Da Paddington røper at han alltid gjemmer en marmeladesanwich i hatten, kan dronning Elizabeth røpe at hun gjør det samme. Men dog et litt annet sted.

Det hele avsluttes med at dronningen trommer en sølvskje i tekoppen til tonene fra Queens megahit «We will rock you».

Stjernespekket artistgalla

Over 20.000 fulgte gallaforestillingen foran Buckingham Palace, hvor et stjernegalleri av artister hyllet dronningen: Queen, Rod Stewart, George Ezra, Craig David, Duran Duran, Alicia Keys, Elton John og Diana Ross.

Rod Stewart på scenen i London.

Diana Ross på scenen i London.

Dronningen ble også hyllet på storskjerm fra idrettsstjerner og kjendiser som takket for hva hun har betydd for dem, deriblant David Beckham, James Bond-skuespiller Daniel Craig og USAs tidligere førstedame Michelle Obama.

Prins Charles holdt en følelsesmessig tale til sin mor og far, avdøde prins Philip

Store deler av kongefamilien var til stede, og både prins Charles og sønnen prins William holdt følelsesmessig sterke taler til sin mor og farmor.

Prins Charles åpnet talen med «Your Majesty, mummy» til latter og heiarop fra tilhørerne. Han takket dronningen for livslang tjeneste, hennes historiske innsats og fortalte at det som får moren opp om morgenen er folket.

– Alle dere her i kveld og de som ser på hjemme sa tronarvingen.

Prins Charles felte en tåre da han mintes sin far, prins Philip, som døde i juni i fjor.

Prins Williams to største barn, Charlotte og George fortsatte å sjarmere -slik prinsebarna også gjorde torsdag -under Trooping The Colour.

Tronarvingen prins William og hertuginne Kate var til stede sammen med de to eldste barna, Charlotte og George. Og igjen sjarmerte den yngste generasjonen med stort engasjement.

Thank you Ma´am lyste opp på himmelen over Buckingham Palace.

Konserten varte i to og en halv time. Dronningen var ikke til stede fysisk, men prins Charles forsikret om at moren fulgte konserten på TV fra Windsor slott utenfor London, hvor hun nå oppholder seg.

Han fleipet med at hun nok fikk med seg alt som skjedde inne i London, med mindre hun hadde spist ferdig sin marmelade-toast.

Det ble selvsagt også lagt merke til at prins Harry og hans kone Meghan ikke var på konserten.

Dronningens fire dager langt Platina-jubileum avsluttes søndag med stor karnevalsparade i London og gatefester over hele Storbritannia.