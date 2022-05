Det begynte som en blomsterfest. Og det skjer bare ett sted i verden. Norge er også representert i den flere hundre meter lange paraden. Hvert år tar voksne og barn til gatene for å feire. Verden NATO Det kan minne om et karneval. Men det er en stor feiring av Nato.

NORFOLK, VIRGINIA (Aftenposten): Kunne nordmenn gått i «17.-maitog» for Forsvaret eller Nato? I denne amerikanske byen skjer det.

7. mai 2022 17:00 Sist oppdatert nå nettopp

Norge har 8. mai. En markering av frigjøringsdagen våren 1945. Siden 2011 har det også vært veteranenes dag. En feiring av norske soldaters innsats i krig og i oppdrag utenlands.

Det er kransenedleggelse på Akershus festning. Med flagg, hornmusikk, og æresbevisninger til enkeltpersoner som kong Harald deler ut. Ofte viser Forsvaret frem utstyr de bruker i dag, på festningsområdet, slik de også vil gjøre i år (se program lenger ned i artikkelen).

Det er markeringer flere steder i landet. Dagen innebærer en anerkjennelse av hva Forsvaret har utrettet. Den dokumenterer en støtte Forsvaret har i folket.

Men kan vi se for oss at nordmenn skulle gå i tog for Forsvaret eller Nato som en variant av 17. mai?

Nato-landenes flagg dominerer innledningen til en årlig parade gjennom Norfolk by. Til sammen deltar flere tusen soldater, skoleungdommer og frivillige organisasjoner.

Det skjer i Norfolk i sørstaten Virginia i USA. Her har Nato et viktig hovedkvarter inne på verdens største flåtebase. I selve byen Norfolk passerer hver vår en flere hundre meter lang parade, der folk står tett i tett. Hvert Nato-land har sin plass i paraden, gjerne med egne vogner som kan minne litt om karnevalet i Rio de Janeiro.