Russisk journalist langer ut mot Kreml-propaganda

I årevis har Zhanna Agalakova vært utenrikskorrespondent for russisk rikskringkasting. Nå har hun forlatt stillingen sin i protest mot Ukraina-krigen.

Den russiske journalisten og tidligere utenrikskorrespondenten Zhanna Agalakova holdt tirsdag en pressekonferanse i Paris der hun fortalte hvorfor hun ikke lenger vil jobbe for statskontrollert russisk fjernsyn. Hun sluttet i jobben da Russland invaderte Ukraina 24. februar.

NTB-AFP

37 minutter siden

Den russiske journalisten Zhanna Agalakova sammen med RSFs toppsjef Christophe Deloire.

Agalakova er et kjent fjes for mange russiske TV-tittere ettersom hun i 20 år har vært korrespondent i blant annet New York og Paris.

Men nå er det slutt, og tirsdag snakket hun første gang offentlig om hvorfor hun ikke lenger ønsker å jobbe for den statskontrollerte russiske TV-kanalen Pervij Kanal (Kanal 1).

– Jeg vil at befolkningen i Russland hører meg og blir klar over hva propaganda er og slutter å være zombifisert, sa Agalakova på en pressekonferanse i Paris tirsdag.

Hun sa også at hun ikke lenger kan være en del av «løgnene» og «manipuleringen» til statlig russisk fjernsyn.

Mange kompromisser

Med tårer i øynene erkjente hun at hun har måttet inngå mange kompromisser i løpet av sin karriere som journalist. Hun var også i sterk tvil om hun skulle gå offentlig ut med at hun sluttet i jobben etter Russlands angrep på Ukraina for snart en måned siden. Hun var da kanalens korrespondent i Paris.

Men til slutt opplevde hun at hun ikke hadde noe annet valg. Russlands invasjon av Ukraina beskrev hun som en «rød linje».

Tirsdagens pressekonferanse var organisert av pressefrihetsorganisasjonen Reportere uten grenser (RSF).

Kollega med Ovsjannikova

Pervij Kanal var også arbeidsgiveren til Marina Ovsjannikova, som i forrige uke dukket opp bak et nyhetsanker midt i en nyhetssending med en plakat der hun protesterer mot krigen i Ukraina og ber publikum om ikke å tro på det de hører.

Hun la også ut en video på nettet der hun begrunner protesten. Ovsjannikova jobbet som produsent for nyhetsprogrammet Vremja. Hun har nå sagt opp stillingen sin.

Ovsjannikova er bøtelagt, men risikerer en ny tiltale som kan gi henne flere år i fengsel. Hun har avslått et tilbud om asyl i Frankrike og sier hun ønsker å bli værende i Russland.