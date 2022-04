BUDAPEST (Aftenposten): – Migrasjon er å overgi seg. Vi skal føde ungarske barn.

Det koker på parlamentsplassen i Budapest. Titusenvis av Orban-tilhengere har presset seg sammen for å se og høre sin store helt. Nasjonalromantisk rock dundrer ut fra høyttalerne. Så tar Viktor Orban ordet.

– Vi må beskytte våre familier og våre barn. En far er en mann og en mor er en kvinne. La våre barn være i fred.

Det er tre temaer som alltid går igjen i Orbans taler: Vestens «kjønnsgalskap», som han kaller det, innvandringens forbannelse og Ungarns storhet.

– Overalt i Europa skjer det samme. Det blir færre barn. Vestens svar er mer migrasjon. De ønsker like mange migranter som det er mangel på egne barn, slik at regnestykket skal gå opp. Vi ungarne ser det annerledes. Vi ønsker ungarske barn. Migrasjon for oss er overgivelse.

Den 15. mars er en nasjonal helligdag i Ungarn til minne om revolusjonen i 1848. Dette er også dagen Orban mobiliserer sine tilhengere i Budapest. Tusenvis gikk ruten over den kjente Margaretabroen til parlamentet.

Europa dør ut

Europa er det kontinentet i verden med lavest befolkningsvekst. Særlig ille er det i Øst- og Sør-Europa med hjerneflukt og en stadig eldre befolkning.

Så hvordan få kvinner til å føde flere barn? Og hindre at migranter fra ikke-europeiske land er dem som står for befolkningsveksten?

I Europa er det land med sterke innvandringsskeptiske partier som leder an i denne kampen. Høyrepopulistiske ledere valfarter til Ungarn for å lære av Orban.

15. mars er en nasjonal helligdag i Ungarn til minne om revolusjonen i 1848. Nå er dette blitt en dag Orban bruker for å hylle seg selv og sine velgere. Tusenvis tar til gatene.

-Det finnes ikke noe alternativ til Orban. Derfor er vi her for å vise vår støtte, sier den barnerike familien som gikk i fredsmarsjen. Moren forteller at de har fire jenter og en gutt. Den ene datteren var ikke med i toget. Pillár Laszlo er så lei av kritikken mot Orban: - Han blir misforstått hele tiden. Orban ønsker ikke konflikter og fiender. Men EU må også akseptere at Ungarn ønsker å beholde vår nasjonale kultur, våre tradisjoner og vår politikk.

Kan han vinne igjen?

Viktor Orban kom til makten i 2010 og har styrt landet med jernhånd siden.

På disse 12 årene har han tatt Ungarn i autoritær retning. Og det med stolthet, ifølge ham selv. Han benytter enhver anledning til å skryte av Ungarn som Europas eneste illiberale demokrati. Ungarn er det eneste landet i EU med status som bare «delvis fritt» i Freedom House’ årlige oversikt.

3. april er det valg på ny nasjonalforsamling i Ungarn. Og for første gang er det en realistisk sjanse for regjeringsskifte.

Kan denne mannen velte Orban?

I et forsøk på å fjerne statsminister Viktor Orban og hans nasjonalistiske Fidesz-parti fra makten, har seks av landets opposisjonspartier blitt enige om danne en felles opposisjonsallianse og å stille med én felles statsministerkandidat.

De håper det vil gi dem en større sjanse til å få regjeringsskifte.

– Dette er opposisjonens siste desperate forsøk på å hindre at mørket senker seg over Ungarn for godt, sier Nick Sitter. Han professor i politisk økonomi og ekspert på Sentral- og Øst-Europa.

Den konservative økonomen og syvbarnsfaren Peter Marki-Zay er opposisjonens statsministerkandidat.

Orbans lojale kjernetropp

En liten kjøretur utenfor Budapest ligger forstadsbyen Felsőpakony.

Her finner vi Orbans kjernevelgere.

– Mamma er på jobb, men velkommen inn, sier Patrik Toth (15). Han er den eldste av familiens tre barn og snakker litt engelsk.

Denne familien nyter ikke bare godt av Orbans familiepolitikk. De fikk også støtte til oppussing av huset og solceller på taket er sponset av Fidesz-partiet. appa Zsolt Tóth har bare godt å si om Viktor Orban. Barna Patrik (15), Kitti (4) og Bálint (8)

Men det er pappa Zholt Toth som fører ordet. Han jobber på den lokale Coca-Cola-fabrikken. Moren er sykepleier. Begge går i turnus, så det er sjelden de er hjemme samtidig i ukedagene.

Uten Orban, kunne de ikke levd det livet de nå lever, mener pappa Zholt Toth. Derfor preller også all kritikk av.

– Alt du ser rundt deg, har vi fått takket være Orban, sier faren. Han sier de fikk bostøtte, støtte til å renovere huset og fikse kjøkkenet. På taket har de installert solceller, også subsidiert gjennom staten, sier Zholt.

Jo flere barn, et bedre liv

Og da har han altså ikke nevnt den store fordelen med å være tro mot Orban: Den sjenerøse barne- og familiepolitikken. Jo flere barn de føder, desto større skattelette.

– Skatterabattene er fantastiske. Da vi fikk vårt tredje barn, sluttet vi å betale inntektsskatt, sier faren.

Pappa Zsolt Tóth har bare godt å si om Viktor Orban. Barna Patrik (15), Kitti (4) og Bálint (8) er kommet hjem fra skole og barnehage og koser seg med pappa.

Får de tre barn eller flere, slipper de å betale inntektsskatt resten av livet.

Også familier som planlegger å få barn, får sjenerøse rentefrie lån, såkalte barneforventningslån på cirka 250.000 kroner. Hver gang et barn blir født, avskrives deler av lånet.

Men om barnefamiliene ikke leverer, må lånet betales tilbake i fulle rater.

Også de som sliter med å få barn, får hjelp. Ungarns fertilitetsklinikker (IVF-klinikker) er nasjonaliserte og gratis. Tilbudet gjelder ufrivillig barnløshet så lenge man er under 40 år og ikke lesbiske.

Barnerike familier får statsstøtte om de skulle trenge en syvseters bil.

Fakta Fødselsraten i Ungarn Ungarns befolkning reduseres med i gjennomsnitt 32.000 i året. Da Orban kom til makten i 2011, var fertilitetsraten på 1,2 prosent. Nå er den på 1.45 prosent. Det er fortsatt langt unna det som regnes som nivået for å opprettholde befolkningsveksten på 2.1 prosent. Ungarske kvinner føder færre barn enn EU-gjennomsnittet, som er på 1.58. Vis mer

– Orban står opp for oss

Men det er ikke bare familiepolitikken som gjør at familien Toth støtter Orban.

– Orban er den eneste som alltid står opp for Ungarn og tør si store land imot. Jeg fatter ikke at EU bruker så store ressurser på å blande seg inn i vår politikk. De burde heller konsentrere seg om de store problemene, som migrasjonsutfordringene i Europa.

Toth høres også ut som et ekko av Orban når han forklarer hvorfor han nå mener det er riktig å støtte de ukrainske flyktninger:

– Vi ser forskjell på migranter og ekte flyktninger. Ukrainerne flykter fra en ekte krig. Dem skal vi selvsagt hjelpe, sier Toth.

Krigen kan felle ham

Orbans sterkeste kort har alltid vært familiepolitikken. Og motstanden mot EU. Samt det han mener er vestens dekadente og utsvevende seksualmoral.

Men nå har krigen i Ukraina satt Orban ut av balanse. Han har lenge hatt merkelappen «Putins puddel» i Europa. Senest tre uker før krigen ble han tatt varmt imot i Kreml av Putin.

Nå driver han en hårfin balansegang mellom å stille seg bak EUs strenge økonomiske sanksjoner, samtidig som han forsøker begrense skadene mot sin gamle venn i Kreml.

– Det er to dynamikk, som går i ulike retninger. Krigen og krisestemningen styrker en sittende regjeringen. Men Orbans tette forhold til Putin bekymrer ungarnene, sier Nick Sitter, professor i politisk økonomi og ekspert på Sentral- og Øst-Europa.

Kan Orban bli gjenvalgt for fjerde gang?

Nick Sitter jobbet ved Det frie Universitet i Budapest, universitetet som ble stengt av Viktor Orban. Universitet måtte flytte til Wien. Dermed har han selv fått merke det «illiberale demokratiet» på kroppen. Nå arbeider derfor delvis i Wien og delvis ved BI i Oslo.

Nick Sitter

– Allerede i 2014 fastslo OECD at valget var «free, but not fair». Ungarn ligner mer og mer på et kommunistregime. Grensen mellom parti og stat er visket ut. Partiet er staten. Det går fra vondt til verre, sier Sitter.

– Valgsystemet og valgreglene er endret. Valgkretser har fått nye grenser, slik at det gagner Orbans parti. Så ja, det er en valgkamp, men det ikke fair play. Fotballbanen er skjev og dommeren er betalt av den ene siden, sier han.

Nå er det jevnt løp på meningsmålingene, men det holder ikke for opposisjonen.

– Hvis opposisjonen vinner mange enmannskretser, kan det bli veldig spennende. Vinner Fidesz disse, er løpet kjørt. Opposjonen må også vinne med større margin for å vinne like mange seter, forklarer Sitter.

Opposisjonen gir Orban kamp

Men det er ikke bare Orban som samler store folkemasser denne tirsdagen i Budapest. Selv om opposisjonen har fått tildelt en mindre staselig plass på den andre siden av elven, koker det også der.

Trekkplasteret er Peter Marki-zay. Han hylles som en popstjerne. Og i ryggen har han meningsmålinger som gir håp om endring.

– Døren står fortsatt på gløtt. Dette er siste sjanse for demokratiet i Europa, sier han til øredøvende jubel.

Opposisjonskandidaten Peter Márki-Zay i Budapest.

Peter Marki-Zay trekker folkemengder til sine møter.

Valgvinden skremmer Orbans parti.

En måling gjort av Zavecz Research, publisert i Telex.hu. viser Orbans parti Fidesz har en knapp ledelse på 39 prosent, mens opposisjonsalliansen har en oppslutning på 36 prosent. 19 prosent har ikke bestemt seg.

Når velgerne blir spurt om de ønsker en ny regjering, svarer 41 prosent at ønsker at Orban-regjeringen fortsetter, 42 prosent ønsker en ny regjering, ifølge Telex.nu.

Politico poll of polls, som viser en samling av målinger over tid, gir Orbans parti en større ledelse: 50 prosent Fidesz og 44 prosent for opposisjonsalliansen.

Melina og Bencg føler på en ny optimisme i Ungarn.

Melina (22) og Bencg (28) har nettopp vært på opposisjonens store valgarramentetet og er godt kjent med meningsmålingene og hvor valgvinden blåser.

Det føler det er en ny optimisme å spore i Ungarn.

– Disse folkene som representerer opposisjonen har endelig gitt oss tilbake troen på landet vårt. På et Ungarn som ønsker dialog og samarbeid med våre naboer. Ikke bare hat og propaganda, sier Melinda og Bencg.

Det er ingen tvil om hvem de skal stemme på søndag.