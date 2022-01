Støre i New York: – Man må aldri undervurdere kraften som er i USA

Jonas Gahr Støre gjester podkasten «Aftenpodden USA» denne uken.

Jonas Gahr Støre og Aftenpodden USA-programleder Øystein K. Langberg snakker om alt fra Taliban til Sikkerhetsrådet og pianobarer i denne ukens episode.

Statsministeren er i New York i forbindelse med at Norge i januar har presidentskapet i FNs sikkerhetsråd.

Før Norge ble valgt inn som medlem advarte flere om at Norge kunne havne i skvis mellom stormakter som USA, Kina og Russland. Støre mener advarslene er blitt gjort til skamme.

– Det er det motsatte som har skjedd. Vi kommer ut av denne sikkerhetsrådsperioden med et betydelig styrket nettverk, sier Støre.

Engasjert, motivert og provosert

Blant temaene på podkasten er også Trump-årene, angrepet på Kongressen 6. januar og om USA fortsatt er et land Norge kan stole på i sikkerhetspolitikken.

Støre snakker også om sin fascinasjon for USA.

– Jeg blir engasjert, motivert og provosert. Alt på en gang, sier Støre.

Han mener USA har «dype strukturelle problemer», men at det i dag er en tendens til å overvurdere autoritære regimer og undervurdere USA.

– Man må aldri undervurdere kraften som er i USA. Innovasjonskraften. Kunnskapskraften. Forskningskraften. Det har historien vist, sier Støre.

Statsministeren letter også på sløret om sine faste New York-ritualer. Et av dem er å gå på pianobar og synge allsang. Et annet er å spise frokost på diner.

