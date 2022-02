Politiet har vært maktesløse mot trailerdemonstrasjoner i Ottawa. Men nå har de bestemt seg for å slå tilbake.

Hovedstaden erklærer unntakstilstand for å få bukt med de 1000 lastebilene som blokkerer hovedstaden.

Hovedstaden erklærer unntakstilstand for å få bukt med de 1000 lastebilene som blokkerer hovedstaden.

Canadiske lastebilsjåfører startet «freedom convoy», for å slippe vaksinekrav.

Canadiske lastebilsjåfører startet «freedom convoy», for å slippe vaksinekrav.

Canadiske lastebilsjåfører har demonstrert mot covidtiltak i snart to uker, politiet sier de mangler ressurser for å gjenåpne byen.

7. feb. 2022 20:31 Sist oppdatert nå nettopp

I elleve dager har hundrevis av tungtransportsjåfører blokkert store deler av sentrum i Ottawa. Søndag innførte borgermester Jim Watson unntakstilstand i Canadas hovedstad.

Han sier at byen taper kampen mot demonstrantene. Han har ikke nok politifolk til å rydde opp. Derfor ber han om hjelp fra regjeringen.

Konflikten bunner i at lastebilsjåfører tvinges til å vaksinere seg hvis de skal kjøre varer over grensen til USA, men nå handler det like mye om en protest mot fortsatt inngripende smitteverntiltak.

Selv omtaler de demonstrasjonen for «freedom convoy».

Det viktigste kravet var å slippe vaksinekravet for lastebilsjåførene som krysset grensen til USA, som er Canadas absolutt viktigste handelspartner.

Andre krav er nå rettet mot nedstengningen av samfunnet, krav om vaksinepass og andre koronatiltak demonstrantene mener griper inn i deres frihet.

I helgen var det 1000 lastebiler og 5000 demonstranter, ned fra 3000 biler og 10–15 000 mennesker sist helg, ifølge politiet.

En motstander av vaksinekrav demonstrerer i Ottawa.

Innbyggere i bykjernen har gått til retten med bønn om å forby den kontinuerlige tutingen. Politiet prøver å hindre sjåførene i å få fylt tanken på bilene sine, og man kan nå bli bøtelagt hvis man prøver å hjelpe demonstrantene.

– Nå skrur vi opp temperaturen på alle mulige måter, sier mandag politimesteren i Ottawa, Peter Sloly.

På Twitter mandag skriver politiet at de har arrestert syv personer og skrevet ut 100 bøter.

Demonstrantene har en velorganisert leveringskjede, som inkluderer både badstuer, feltkjøkken og hoppeslott for barna.

Donald Trump har blandet seg inn og kaller statsminister Justin Trudeau en «venstreekstrem galning».

Trudeau selv er syk med covid-19, men han har tidligere uttalt at det ikke er aktuelt å bruke militæret mot demonstrantene. Transportminister Omar Alghabra ber dem dra hjem og jobbe opp mot de lokale folkevalgte.

– Demonstrantene i Ottawa har fått frem poenget sitt. Hele landet har fått det med seg, sier Alghabra.

Mandag kveld norsk tid kom nyheten om at domstolen i Canada har skrevet en midlertidig forføyning for å gjøre det ulovlig å bruke hornet for demonstrantene de neste ti dagene.

Flere beboere i hovedstaden sier lyden fra demonstrantene, som har ligget på hornet både sent og tidlig, har vært svært plagsom.

Mer enn antivaksine

Demonstrantene avviser at de er vaksinemotstandere. De finner seg bare ikke i at det kreves vaksine for å gjøre jobben sin. Mange av dem er også motstandere av nedstengninger og andre inngripende tiltak.

Transportbransjens interesseorganisasjon, The Canadian Trucking Alliance, tar avstand fra demonstrasjonene. De sier at de fleste medlemmene har fått vaksine og jobber som normalt.

Politiet har ikke ressurser

Borgermester Watson sier at krisen er den største byen har opplevd, melder kringkasteren CBC.

Politimester Peter Sloly sier at han mangler ressurser til å håndtere situasjonen, selv om alle tilgjengelige mannskaper er innkalt.

Så langt har politiets strategi vært å «sulte ut» demonstrantene. Søndag gikk politi til angrep mot en av demonstrantenes samlingssteder. Der ble det beslaglagt diesel. Ifølge protestantene ble det også foretatt flere arrestasjoner, melder lokalavisen Ottawa Sun.

Mandag varslet politiet at alle som hjelper demonstrantene med forsyninger kan bli arrestert.

Rikspolitikk

I fjor tapte landets konservative parti det tredje valget på rad. Partiet er dypt splittet mellom tradisjonelle konservative og en fløy som vil satse mer på populisme.

Onsdag i forrige uke ble partileder Erin O’Toole kastet av sin egen parlamentsgruppe. Han fikk kritikk for å ikke støtte demonstrantene.

Den tidligere partilederen advarer sine egne. Han sier at om de går for langt i å støtte denne typen protester, vil de også tape neste valg. Reuters skriver også at Trudeau kan tjene på lederbyttet.

Politiet har beslaglagt flere tusen liter med drivstoff i et forsøk på å sulte ut demonstrantene.

Høyreekstreme

Få dager etter at protestene brøt løs, dukket det opp påstander om at de var infiltrert av høyreekstreme. Nyhetsbyrået AP meldte om demonstranter som bar hakekors. Noen parkerte bilene sine over det nasjonale krigsminnesmerket.

Demonstrasjonen var såpass truende at statsminister Justin Trudeau og familien ble flyttet til et hemmelig sted.

Det konservative parlamentsmedlemmet Jake Steward har støttet demonstrantene. Han sier at da han oppsøkte lastebilsjåførene, så han ingen tegn til slik oppførsel.

For å finansiere protestene ble det samlet inn penger på den amerikanske nettsiden GofFundMe. Nylig stengte de innsamlingen, og sa til giverne at de kunne få pengene tilbake.

Det fikk politikere sør for Canadas grense til å reagere. Senator Ted Cruz fra Texas ga demonstrantene sin støtte. Justisministeren i Texas sa at det var amerikanske patrioter som ga til et godt formål.